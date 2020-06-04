Son dakika haber | CHP'li eski başkan yardımcısı Özdemir'e, 3 yıla kadar hapis istemi
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Son dakika haber | CHP'li eski başkan yardımcısı Özdemir'e, 3 yıla kadar hapis istemi

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden korsan müzik yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan açılan davada istenilen ceza belli oldu.

Son dakika haber | CHP'li eski başkan yardımcısı Özdemir'e, 3 yıla kadar hapis istemi
04.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:59

İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden korsan müzik yapıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan açılan davada istenilen ceza belli oldu. 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenilen Özdemir'in yargılanmasına, 17 Eylül günü başlanacak.  

İzmir'de, geçen günlerde, bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, sevk edildiği adliyede,  3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan tutuklandı. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ'ın tutukluluğa yaptığı itiraz, 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı' gerekçesiyle reddedildi. Savcılık tarafından hazırlanan 'halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hazırlanan iddianame İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, kabul kararıyla birlikte Özdemir'i tahliye ettirdi.

'KINANMASI MÜMKÜNKEN ALAY ETTİ'Banu Özdemir hakkında istenilen ceza belli oldu. Özdemir'in, 20 Mayıs akşamı, söz konusu paylaşımları yaptığı, 21 Mayıs 02.29'da ise, tepkiler üzerine başka bir paylaşım yaptığı

anlatılan iddianamede şüphelinin, 'yaşanan durumu kınaması mümkünken alay ettiği' ifade edildi. Özdemir'in halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunun işlediğinin altının çizildiği iddianamede, "Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı arifesinde sosyal medya üzerinden videolara hiç yer vermeksizin yapılan eylemin kınanması mümkün iken şüpheli tarafından alay edilerek paylaşılması, dini hassasiyetler itibariyle toplumun önemli bir kesiminde kamu güvenliği açısından açık veya yakın bir tehlike oluşturabilecek şekilde kin ve nefrete yol açmaya mutaf olduğu, böylelikle şüphelinin üzerine atılı halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği dosya kapsamında anlaşılmaktadır" denildi. Banu Özdemir'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Özdemir, 17 Eylül günü hakim karşısına çıkacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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