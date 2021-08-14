Son dakika haberi | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teyzesinin cenaze törenine katılmak üzere Tunceli'ye geldi

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teyzesinin cenaze törenine katılmak üzere Tunceli'ye geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılmak için memleketi Tunceli'ye geldi.