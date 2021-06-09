Son dakika haber! Ceyhan Kent Konseyinde Çocuk Meclisi kuruldu

Son dakika gelişmesine göre Ceyhan Kent Konseyi bünyesinde Çocuk Meclisi kuruldu.

Ceyhan Kent Konseyi bünyesinde Çocuk Meclisi kuruldu.

Ceyhan Kent Konseyinin ilk Çocuk Meclis Başkanı Muhammed Emin Karabatak oldu.

Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Muhammed İslam Bünül, çokukların bugünün yarını, yarının umudu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın da söz sahibi olduğu bir kent hayalimiz vardı. Bu nedenle Çocuk Meclisimizi kurduk. Çocuk Meclisi Başkanımız Muhammed Emin Karabatak Ceyhanımız ve Kent Konseyimiz için hayırlı olsun. Kendisine görevinde başarılar dileriz" dedi.

Başkan Bünül'e teşekkür eden Ceyhan Kent Konseyinin ilk Çocuk Meclis Başkanı Karabatak, önemli bir görev üstlendiğinin bilincinde olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı