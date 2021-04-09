Son dakika haber... Burhaniye'de koronavirüs değerlendirme toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Burhaniye'de koronavirüs değerlendirme toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Burhaniye'de koronavirüs değerlendirme toplantısı

Son dakika haberi: Burhaniye ilçesinde.

Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu
Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor

Burhaniye ilçesinde. Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında koronavirüs toplantıları yapıldı. Kaymakamlık salonunda, daire amirleri, oda başkanları ve merkez mahalle muhtarlarının ayrı ayrı katılımıyla kapsamlı koronavirüsle mücadele değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda 10: 30'da mahalle muhtarları, 11: 00'de oda başkanları ve 11: 30'da daire amirlerinin katılımıyla yapılan toplantılarda son dönemde il ve ilçe de artan koronavirüs vakalarına karşı yapılan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kaymakam İlyas Memiş, "İlçemizde son dönemde vaka artışları oldu. Salgınla mücadelede halkımızın daha dikkatli, daha tedbirli olması gerekmektedir. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski azaltmak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir. Bu konuda, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve denetimlerin yoğun bir şekilde yapılması hususunda gereken yapılacaktır" dedi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik,, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midill, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa ve Merkez Mahalle Muhtarları katıldı. - BALIKESİR

Son dakika haber... Burhaniye'de koronavirüs değerlendirme toplantısı
Son dakika haber... Burhaniye'de koronavirüs değerlendirme toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ajda Pekkan Murat Yıldırım Tayanç Ayaydın
Spor Diego Ozan Tufan Hakan Kutlu Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Burhaniye'de koronavirüs değerlendirme toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:38:51. #1.14#
title