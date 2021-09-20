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Son dakika haber | Bozkurt'taki selde görev alan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde görev alan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde görev yapan jandarma ve Afad personeline teşekkür belgesi verildi.

Bozkurt'a 11 Ağustos'ta şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin her yerinden sevk edilen ekipler, ilçede normal hayata dönülmesi için canla başla çalışıyor.

Çalışmalarda görev alan jandarma ve AFAD görevlilerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

Vali Avni Çakır, ilçe girişinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'da 7 ilçenin sel afetinden etkilendiğini söyledi.

Selde 71 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Çakır, "9 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. 11 Ağustos'un hemen ertesinde başlayan ve geçtiğimiz pazar gününe kadar devam eden yoğun bir arama kurtarma ve temizleme çalışması başladı. Arama kurtarma çalışması hala devam ediyor." dedi.

Jandarmanın bu süreçte çok önemli bir görev üstlendiğini aktaran Çakır, "Bu süreçte 2 bine yakın Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı personeli, yine 800'e yakın Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı personeli afette görev aldı. Yine AFAD başkanlığına ait personel de sahada görev aldı. Yurdumuzun dört bir yanından gelen kamu kurumları ve STK'ların desteği ile ilçemizde temizlik çalışmalarını bitirdik." dedi.

Sahada çok zorlu bir çalışmanın gerçekleştiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bunu konuşurken rahat konuşuyoruz ama sahada yapılan uygulamaların nasıl olduğunu görenler, bir ayda yapılan işin ne büyük bir başarı olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bir metrekareden girilerek günlerce depolar iş yerleri temizlendi. Siz kahramanlarımızın üstün özveri ve çalışmalarında, bazen bir hafta bazen 1 gün bazen 10 gün süren depo ve iş yeri temizliği yapıldı. 1250'ye yakın bina ve iş yeri temizliği, arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Bazen teknoloji yetersiz kaldı. Sadece çamur değil, içerisinde malzeme olduğu için fizik gücü gerekti."

Jandarmanın, vatandaşların evlerinin taşınmasında da aktif görev aldığını dile getiren Çakır, "Vatandaşımıza sayenizde büyük bir moral ve güç verildi. Bu süreçte gösterdiğiniz başarı sizlerin evlatlarınıza, çocuklarınıza, dostlarınıza vereceğiniz en büyük şeref madalyası. Bu herkese nasip olmaz. Tarih devam ettiği müddetçe siz buradaki çalışmalarınızı büyük bir gurur ve onurla söyleyeceksiniz. Bu ananızın ak sütü gibi helal." dedi.

Konuşmaların ardından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programa Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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