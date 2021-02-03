Beline kadar yükselen suya girip, mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti
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Beline kadar yükselen suya girip, mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti

03.02.2021 12:58 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:04
Beline kadar yükselen suya girip, mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti

İZMİR'de yaşanan sel felaketinde, komiser rütbesindeki bir polisin, beline kadar yükselen suyun içinde yürüyerek, araçlarda mahsur kalan olup olmadığını kontrol ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İZMİR'de yaşanan sel felaketinde, komiser rütbesindeki bir polisin, beline kadar yükselen suyun içinde yürüyerek, araçlarda mahsur kalan olup olmadığını kontrol ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki komiserin örnek davranışı, çok sayıda beğeni aldı.

İzmir'de önceki gece başlayan ve dün etkisini arttıran sağanak, sel felaketi yaşanmasına neden oldu. Derelerin taşmasıyla yollar göle dönerken, çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Menderes ilçesinde de sel sularına kapılan ticari araçtaki Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatlarını kaybetti.

Kentte yaralar sarılmaya çalışılırken, su baskının yaşandığı yerlerden biri olan Anadolu Caddesi'nde görev yapan bir polisin çabası, büyük alkış topladı. Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, komiser rütbesindeki polis, beline kadar yükselen suyun içine giriyor. Suda kalan araçlarını kurtarmak isteyen vatandaşlara yardım ediyor. Ayrıca güçlükle yürüyerek, araçların içinde mahsur kalan olup olmadığını kontrol ediyor. Komiserin, "İyi misiniz? Yardım çağırdık geliyor" diye bağırdığı görüntüde, yolda kalan bir minibüste olan vatandaş da "Sağolun komiserim" diye karşılık veriyor.

Beline kadar yükselen suya girip, mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti
Beline kadar yükselen suya girip, mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti
Beline kadar yükselen suya girip, mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti
Beline kadar yükselen suya girip, mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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