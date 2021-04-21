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Son dakika haber | Bazı bakan ve siyasetçilerden yeni atanan kabine üyelerine tebrik mesajları

Son dakika haber | Bazı bakan ve siyasetçilerden yeni atanan kabine üyelerine tebrik mesajları
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla bakanlık görevine atanan Derya Yanık, Vedat Bilgin ve Mehmet Muş'a bazı bakan ve siyasiler tebriklerini iletti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla bakanlık görevine atanan Derya Yanık, Vedat Bilgin ve Mehmet Muş'a bazı bakan ve siyasiler tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Yanık'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bilgin'in ve Ticaret Bakanlığına da Muş'un getirilmesinin ardından yeni bakanlara sosyal medyadan tebrik mesajları paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür ederek, yeni bakanlara da hayırlı olsun dileklerini iletti. Koca, "Millete hizmet bizi bekler." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da paylaşımında, yeni bakanlara görevlerinde başarılar dileğinde bulunarak, eski bakanlar Selçuk ve Pekcan'a da teşekkürlerini iletti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise eski bakanlar Selçuk ve Pekcan'a da teşekkür ederek, yeni bakanlara da görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadaki paylaşımında, yeni bakanları tebrik ederek, "Görevlerini devreden bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hedeflerimize güçlü şekilde yürümeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise paylaşımında, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

Yeni bakanları tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen ve eski bakanlar Selçuk ve Pekcan'a da şükranlarını sunan Altun, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek; büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da paylaşımında, yeni bakanlara görevlerinde başarı ve hayırlı hizmetler dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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