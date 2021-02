Bayram Şenocak kongrede konuştu

Bayram Şenocak kongrede yaptığı konuşmasında, "Bizim için her kongre yeni bir başlangıç, yeni bir sevinç, yeni bir şölendir. Ben de bugün 3 yıldır büyük bir sorumlulukla taşıdığım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı bayrağını, büyük bir onurla devrediyorum. AK Parti'ye gönül vermiş her bir kardeşim yürekten inanır ki; dünyadaki hiçbir makam, AK Parti çatısı altında, liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmaktan, daha değerli olamaz. Mevkiler, makamlar geçicidir ama bizim sevdamız, pazara kadar değil mezara kadar sürecek bir sevdadır. Siyasette bizim için her yer, her makam bir mücadele sahasıdır. Bu bir gönül yolculuğu bir kalp ittifakıdır. Hani bir laf vardır; okul sadece dört duvarı olan bir yer değildir. Öğrenmek isteyene her yer okuldur. Bir öğrenci bir öğretmen yeter. Siyaset de bizim için aynen böyle. Her yer bir mücadele sahası. Bunun için de, AK Parti davasına ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a sadakat duyan bir yürek yeter. Nasıl kritik bir dönemden geçtiğimizi biliyorsunuz. Türkiye'nin şahlanışını durdurmak isteyen yabancı güç merkezleri ve onların, içerideki siyasi müttefikleri, el birliğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. Çünkü, onlar da biliyor ki; Erdoğan demek, bağımsız Türkiye demektir. Erdoğan demek, vesayet zincirlerini paramparça etmiş milli irade demektir. Erdoğan demek, milli ve yerli olmak demektir. Erdoğan demek, yerli savunma sanayii, yerli otomobil demektir. Erdoğan demek, şehir hastanelerinden üniversitelere, yollardan barajlara, köprülerden havalimanlarına, millet bahçelerinden Ayasofya'nın açılışına kadar milletin her hayalini gerçekleştirmek demektir. ve elbette daha gidilecek çok yolumuz, daha buluşacak çok hasretimiz var. Bu nedenle de İstanbul'dan haykırıyoruz; Başkanımız Erdoğan'ın sonuna kadar yanındayız" dedi.

"BANA GÜVENİP GENÇ YAŞTA İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ LAYIK GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Şenocak, "Hepimiz insanız beşeriz. Elbette siyasetin çılgın temposu içinde zaman zaman eksikliklerimiz olmuştur. Kırdıklarımız, gücendirdiklerimiz, ihmal ettiklerimiz olmuştur. Ben hepinizden helallik istiyorum. Benim size en küçük bir hakkım geçmişse helali hoş olsun. ve diyorum ki; biz birlikte İstanbul'uz. Bu davanın bir neferi olarak her zaman ve her yerde kardeşlerimle birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi biz kılan en önemli değer vefadır. Vefası olmayanın hiçbir şeyi yok demektir. Bu nedenle vefayı bir an bile unutmadan yürüyeceğiz. İnşallah 2023'te bir dünya lideri olan Genel Başkanımızı bir kere daha hep birlikte Türkiye'nin Başkanı seçeceğiz. Bunu yaparken, kasetli kayyumları ve onların Türkiye'ye düşman muhalefet anlayışlarını da tarihin siyasi çöplüğüne atacağız. Bu duygu ve düşünceler içinde başta, İstanbul Teşkilatı olarak her zaman yanımızda olmuş, büyük liderliği ve engin tecrübesiyle her zaman bize güç, destek ve ilham vermiş Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bana güvenip genç yaşta İl Başkanlığı görevini layık gördüğü için şükranlarımı sunuyorum. Ayasofya'nın açılışı gibi hiçbir zaman unutamayacağım ve her zaman eşsiz bir hatıra olarak saklayacağım nice güzelliği birlikte yaşadığımız için şükranlarımı sunuyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Genel Başkan Yardımcılarımızdan Bakanlarımıza, Milletvekillerimizden İl Yürütme ve Yönetim Kurullarımıza, Kadın Kollarımızdan Gençlik Kollarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve İlçe Yönetimlerimize, Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerimize, Mahalle Başkanları ve Mahalle Yönetimlerimize kadar, beraber çalıştığımız, birlikte nice geceleri uykusuz geçirdiğimiz, nice unutamayacağımız güzel hatıralar biriktirdiğimiz tüm kardeşlerime gönül dolusu teşekkür ediyorum. Son olarak bu yoğun tempo içinde her zaman yanımda olmuş, her zaman fedakarlık yapmış eşime ve aileme teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Şenocak son olarak ise, "Bu kongre sonucunda bayrağı devralacak Osman Nuri Başkanım ve ekibine Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum" dedi.- İstanbul

