Son dakika haberi: 9 ayda 1500 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı

Son dakika habere göre Batman Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, 9 ayda 1500 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı.

Batman Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, 9 ayda 1500 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı.

İsrafı önlemeyi, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya en aza indirgenmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağından ayrı toplanmasını ve geri kazanımının sağlanmasının amaçladığı "Sıfır Atık Projesi"ne Batman Belediyesi tam destek veriyor.

Batman Belediyesi, projeye destek için kurumlar başta olmak üzere kent genelinde faaliyet yürüten firmalardan ambalaj atıkları topluyor. Şehrin farklı noktalarına ambalaj atık sepetleri konulurken vatandaşların da projeye destek vererek sıfır atık bilinci kazanması sağlanıyor. Basket potası şeklinde hazırlanan atık sepetleri, ambalaj atıklarının toplanmasını eğlenceli hale getiriyor.

Toplanan kağıt, karton, plastik, metal, kompozit, ahşap, cam ve tekstil atıkları entegre tesisinde ham maddeye dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

Belediyenin yürüttüğü çalışma sayesinde 9 ayda toplanan 1500 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen projesine tam destek verdiklerini söyledi.

Proje kapsamında geçen yıl kent genelinde sürdürülen çalışmalar ile yaklaşık 1500 ton ambalaj atık topladıklarını aktaran Özkan, bu sayede kağıt, plastik ve metal gibi atıkların geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.

"Hem çevreyi kurtardık hem de ekonomiye kazanım sağladık. Ambalaj atıkların toplanmasıyla 5 bin ağacın kesimi önlendi, 8 bin 500 metreküp su tasarrufu sağlandı ve 1 milyon 250 bin kilovatsaat enerji tasarrufu oldu." diyen Özkan, projenin uygulanmasıyla gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakıldığını kaydetti.

Özkan, vatandaşlardan sıfır atık yönetimi konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Ambalaj Atık Tesis Sorumlusu Fatma Akyüz de 8 araçla Batman genelinde ambalaj atık toplama işlemi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplanan atıkların entegrasyon tesisine getirildiğini anlatan Akyüz, bunların tesiste ayrıştırma işlemine tabi tutulduğunu belirtti.

Toplanan kağıt atıkların preslenip geri dönüşüm fabrikalarına gönderildiğini, plastik atıkların ise tesiste ham maddeye dönüştürüldüğünü anlatan Akyüz, geri dönüşüm sayesinde ambalaj atıklarının ekonomiye katkı sağlarken doğayı da koruduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak