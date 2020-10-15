Son dakika haber... Başkan Gürkan ve Vali Baruş, yeni itfaiye binasını inceledi
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Son dakika haber... Başkan Gürkan ve Vali Baruş, yeni itfaiye binasını inceledi

15.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:22
Son dakika haber... Başkan Gürkan ve Vali Baruş, yeni itfaiye binasını inceledi

Edinilen son dakika haberine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Yeni İtfaiye Binası'nı gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Yeni İtfaiye Binası'nı gezdi. Yeni İtfaiye Binası fiziki ve teknik özellikleri hakkında bilgiler alan Vali Baruş ve Başkan Gürkan, binanın Malatyalılara hayırlı olmasını dilediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Yeni İtfaiye Binası'nda incelemelerde bulundu. Yeni binayı inceleyen Vali Baruş, "Modern bir itfaiye binası Malatya'ya kazandırılmış" dedi.

Malatya'ya çok güzel bir itfaiye binası kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar ise, "Yeni itfaiye binamız toplam 12.000 metrekare alan üzerine inşa edilmiş olup betonarme binamız 3500 metrekaredir. Çelik yapı ile kapalı olan garajımız 1100 metrekare alana sahiptir. Kapalı ve açık spor tesislerimizden aynı anda 60 personelimiz faydalanabilecektir. Doğal afetlere karşı dayanıklı dışa bağımlı olmadan kesintisiz hizmeti devam ettirme kapasitesine sahip bölgenin en büyük itfaiye hizmet binasıdır. Ayrıca olası doğal afetlerde alternatif su alım merkezleri, 100 tonluk su deposu bulunmaktadır. Çatısına kurulacak olan GES sayesinde kendi enerjisini de kendi üretmiş olacaktır. Ana kumanda merkeziyle, toplantı odalarıyla, araç park alanlarıyla, eğitim salonları ve yatakhanesiyle çok modern bir itfaiye merkezine kavuştuk" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en modern itfaiye merkezlerinden birini Malatya'ya kazandırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Türkiye'deki en güçlü itfaiye teşkilatları arasında yer almakta. Yeni itfaiye binamızda teknolojik imkanlardan da en üst seviyede yararlanılmaktadır. İtfaiye araçlarımızın nerede, hangi olaya müdahale ettiği kumanda merkezimiz tarafından takip edilmektedir. Bu yeni binamızın Malatya'mıza ve itfaiye teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeni binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Malatya Valisi Aydın Baruş ise "Gerçekten çok güzel ve modern bir itfaiye binası Malatya'ya kazandırılmış. Malatya itfaiyesi çok güçlü bir altyapıya sahip" şeklinde konuştu.

İtfaiye binası gezisine MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da katıldı. - MALATYA

Son dakika haber... Başkan Gürkan ve Vali Baruş, yeni itfaiye binasını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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