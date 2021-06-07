BALIKESİR - 15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davada iki sanık hakkında tutuklama kararı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Seyhan Y. ve Ayhan Y. katılmadı, ölen kuzenlerin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Ankara Üniversitesinden gelen DNA değerlendirme raporu doğrultusunda sanıkların yakalanarak tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öldürülen çocukların aile avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, davanın 15 yıl süren acı yüklü bir serüven olduğunu söyledi.

Aldıkları tutuklama kararına sevindiklerini belirten Erenci, Ankara Üniversitesinden gelen raporun önemli olduğunu dile getirdi.

Raporu genetik konusunda uzman profesörün hazırladığını anlatan Erenci, şunları kaydetti:

"Profesörün söylediği şudur, burada bu şahısların suçu işlemediği söylenemez, işlediği tezi üzerinden de gidilemez. Neden gidilemez çünkü bu tip durumlarda bu kadar yakın olasılık varken, aleyhe delil olma kabiliyeti yoktur bunun. Yani sanık lehine kullanılamaz. Bu sanığın aleyhine kullanılabilir. Kuvvetli delil olduğunun kanıtıdır. Bu rapor neticesinde mahkeme bugün Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin tutuklama amacıyla yakalanması yönünde karar verdi."

Öldürülen çocuklardan Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak da tutuklama kararına sevindiklerini kaydetti.

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak