Son dakika haber: Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Tarık Köse - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca, gayrimenkul alım satımında tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp verdiği belirlenen aralarında tapu personeli ve emlakçıların da bulunduğu 9 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, Erdek Tapu Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 1 memur, 1 muhtar ve 6 emlakçı gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptıkları aramalarda, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Balıkesir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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