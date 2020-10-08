Bakan Soylu, terörün belinin kırıldığı Kato'da rafting yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün belinin kırıldığı Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda rafting yaptı.

Devletin kararlı operasyonları ile terörden temizlenen Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayında Kotalı Rafting Türkiye şampiyonası düzenlendi. Etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sporcularla birlikte Habur Çayında rafting yaptı.

Bakan Soylu, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlanan huzurla güzel bir organizasyon kapsamında bir arada olunduğunu dile getiren Soylu, "İşte sporun ve gençliğin gücü tam da burada. Spor, huzuru, sağlığı, dostluğu ve arkadaşlığı ama aynı zamanda da birleştiriciliği, kardeşliği en güzel şekilde ortaya koyar. Bilesiniz ki çocukluğundan itibaren spor yapan insanların hayata bakışları, dayanıklılıkları, paylaşımları ve aynı zamanda başladıkları işi bitirme konusundaki hakikaten iradeleri bir hayat felsefesi olarak yansır." dedi.

"BEYTÜŞŞEBAP HEPİMİZİ ONURLANDIRACAK"

Doğal güzelliklere sahip Beytüşşebap'ta böyle bir organizasyonun, turnuvanın düzenlenmesinin apayrı bir keyif ve mutluluk olduğuna işaret eden Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şahsında bütün ekibini, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı'nı tebrik ettiğini belirtti.

Soylu, ilçeye gelen 18 kulüpten, 88 sporcu, 40 hakem ve bu organizasyona katkıda bulunan Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürünü de kutladığını aktardı.

Güzel bir müjde aldıklarını dile getiren Soylu, "Beytüşşebap'ta hepimizi onurlandıracak, güzel bir rafting takımı olmuş, sizleri de tebrik ediyor, kutluyoruz." diye konuştu.

"BİZİM MEDENİYETİMİZ İYİLİK MEDENİYETİDİR"

Zor günlerin birer sınav olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerin de devletlerin de milletlerin de zor günleri olur. İnancımız, dinimiz der ki her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. İşte o kolaylık da tam böyle bir şeydir. Hep birlikte gördüğümüz gibi her yaştan insan var burada. Çok kıymetli büyüklerimiz gençlerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız, sporcularımız tam da o zorlukta bir kolaylık olduğunu ifade eden bir anlayışın adıdır. Birliği tarihin her noktasında defalarca ispat etmiş bir milletin evlatlarıyız. Birbirimize omuz vermiş, zor zamanlarda geçmiş ve geleceğe hep gönlümüzün bütün güzelliği ile bakmış bir güzel milletin evlatlarıyız. Medeniyetimiz de bu coğrafya da başka bir zenginliğin adıdır. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir."

Beytüşşebap'ta, bu organizasyonda bulunmaktan büyük bir keyif aldıklarını anlatan Soylu, "İnanın rafting şampiyonası Tunceli'de yapıldığı zaman çocuklar gibi şendim. O kadar sevindim ki orada olmak istedim. Geçen sene bu zamanlarda Hakkari'de çok güzel spor müsabakaları, foto safari yapıldı." diye konuştu.

"İNSANIMIZ HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen sportif organizasyonlara değinen Soylu, şunları kaydetti:

"İnsanımız her şeyin en güzeline layık, bunu hak ediyoruz çünkü. Çok çalışarak, gayret göstererek, elimizi dünyaya uzatarak bunu hak ediyoruz. Binlerce kilometre uzaktaki insanlara, 'Bize yardım edin.' diyenlere sırtını dönmeyen bir milletiz. Çünkü zengin de güçlü de olsak insanlığımızı kaybetmememizi bize öğütleyen bir anlayıştan geliyoruz. Ve o anlayışı devam ettireceğiz. Beytüşşebap'ta bugün bayramların en güzelindeyim. Benim için bayram bugün."

BAKAN SOYLU'DA RAFTİNG KÜREĞİ VE KASK HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, centilmence bir müsabakada tüm Türkiye'ye gösterilecek güzel fotoğraflar, güzel paylaşımlar, dostluklar ve heyecanlar diledi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Bakan Soylu'ya rafting küreği ve kaskı takdim etti.

Daha sonra Bakan Soylu ve Yardımcı Habur Çayı'ndaki parkurda kürek çekti.

Şampiyonanın açılış programına Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tekin Aktemur, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı