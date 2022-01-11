Süleyman Soylu'dan Murat Karayılan'a zehir zemberek sözler: Senin canını alacağız bilesin

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve bu birime bağlı şube müdürlerinin katılımıyla başladı.

"TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE YAYIN YAPAN HAİNDİR"

Kendi devletini, memleketini düşünmeyen zavallılar ve gafillerin, bu ülkenin nasıl özgür ve hür olduğunu unutan zeliller olduğunu söyleyen Soylu, "Kendi ülkesinin yarınlarını değil, talimat aldıkları efendilerinin yarınlarına kendini odaklamışlar. Amerika'dan para alıp da Türkiye aleyhine yayın yapan haindir. Bu gazeteci de olsa, ilim adamı da olsa, bir siyasi partiye mensup olsa da haindir. Bu kadar açık ve net. Hain oğlu haindir hem de. Süslü püslü cümlelerle oranın büyükelçilerinin talimatıyla beraber iş yapanlar haindir. Tarihin her döneminde haindir. Bin yıl önce de haindir, bin yıl sonra da haindir" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TEHLİKEMİZ, TERÖRLE MÜCADELEDE KENDİMİZİ YETERLİ GÖRMEKTİR"

DEAŞ ve PKK'nın, Suriye ve Irak'ta tamamen kaybettikleri otoritesini yeniden kurmaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, şu uyarıda bulundu: "PKK'nın silahlı terörist sayısı 156 kaldı diyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, biz ipi biraz gevşetirsek, mücadelede biraz rehavete kapılırsak bunu çok değil, iki ayda 5 bin yaparlar, silah verirler, eleman verirler ve Allah göstermesin, bu ülkeyi tekrar eskinin karanlık günlerine döndürürler. En büyük tehlikemiz terörle mücadelede kendimizi yeterli görmektir. 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar' ifademizi sakın bir aforizma veya bir motto söylem olarak görmeyin. Bunun bir anlamı var. Bir kişi kalsa bile, bunlar para bulurlarsa, ortam bulurlarsa yeniden yapılanırlar. Uyuyan ve uyutulan terörist hücreler kavramına bile tahammülümüz yoktur."

"BİR TEK KIRINTI BIRAKMAYACAĞIZ"

Terörle mücadelenin en zirvesinde olunduğunu ve kimseye pabuç bırakılmayacağını dile getiren Bakan Soylu, Suriye ve Irak'ın kuzeyini temizlemedikçe, hayallerindeki terör koridorunu hayallerinden söküp atmadıkça, bir daha akıllarına getirebilecek bir anlayış bırakmadıkça terörle mücadelenin bitmeyeceğini kaydetti. Güneydoğu ve Doğu'daki yatırımları anlatan ve insanların gece 3'e, 4'e kadar huzurlu şekilde terör örgütlerinden korkmadan, çekinmeden, çocuklarıyla rahat şekilde yürüyebilmesi, hayatın tadını çıkarabilmesi için mücadelenin süreceğini kaydeden İçişleri Bakanı Soylu, "Amerika da Avrupa da karşımızda olsa da Türkiye'ye adamlarını da sızdırsalar, biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD de olsa, Allah şahittir Cumhuriyet'in ikinci asrına terörle ilgili bir tek kırıntı bırakmayacağız. Siyaseti kendilerini bir koruma zırhı olarak görenlere söylüyorum" dedi.

"KARAYILAN, CANINI ALACAĞIZ SENİN"

Terör örgütünün kendi içinde konuşamadığını, birbirine meramını anlatamadığını, talimat veremediğini ve durumunu öğrenemediğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Geri zekalı Murat Karayılan geçen günlerde bir konuşma yapıyor. 6 ay önce öldürdüğümüz teröristin halen yaşadığının zannında, geri zekalı olduğu için, temas kuramadığı için. Karayılan, canını alacağız bilesin. Bak canını alacağız senin. Sadece senin canını almayacağız, senin canını aldığımız zaman seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye'de o gün üzülecek çok az bir kesim olacak ama Türkiye'nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların önemli bölümü de Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir. Telsiz konuşmalarıyla ilgili 2016'da 14 bin 582 iken, 2021'de 153'e düştü. Bu, terör örgütü mensuplarının birbiriyle irtibat kuramadığı, haberleşemediği, stratejilerini anlatamadıkları ve sadece saklanmakla yetindikleri bir çöküşün içine girmeleridir."

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

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