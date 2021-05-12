Son dakika haber! Bakan Soylu; "Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü"

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca'da 3 sivili katleden turuncu listedeki terörist öldürüldü" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güllüce Mahallesi'nde bulunan Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret ederek özel harekat polislerini ziyaret etti. Yüksekova'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Orgeneral Arif Çetin eşlik etti. Soylu, Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve İlçe Başkanı Fatih Aslan, Esendere ve Büyükçiftlik Belde Belediye başkanları tarafından karşılandı.

Yüksekova Özel Harekat Yaşam Merkezinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sizi bugün daha çok güçlü, kudretli ve azametli gördüm. İnanıyorum ki Ramazan'dan sonra çok daha güçlü, kudretli ve azametli adımlara ihtiyacımız var. Özellikle son günlerde Hakkari dahil olmak üzere terör örgütüne adım attırmayacak bir noktada olduğumuzu sizlere söylemek istiyorum. Nerelerden nerelere geldiğimizi, bunun kıymetini iyi bildiğimizi burada bir kez daha sizlere ifade etmek istiyorum. Bir taraftan en son bu hafta 12 teröristti, 6+3+3 etkisiz hale getirdik, bunlardan 3'ü Hakkari'de. Bu teröristler kafalarını çıkarır çıkarmaz kış üstlenmesinden çıkar çıkmaz, gereğini arkadaşlarımız yerine getirdiler" dedi.

"Sivil şehitlerin kanları yerde kalmadı"

Terörle mücadelenin hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "Bu yılı terör örgütünün Türkiye faaliyetlerinin inşallah sona erdirildiği yıl olarak hep beraber görmek istiyoruz. Şimdi Avaşin Basyan'da sınırın bu tarafında özel harekat polisimiz, jandarmamız, komandolarımız, sınırın öteki tarafında kahraman Mehmetçiğimiz hep birlikte temizliyoruz. Bu coğrafyaya ödettiklerini, bedellerin maliyetini bir bir soruyoruz. Geçen yıl çok üzülmüştük. 3 sivilimiz Çukurca'da katledilmişti. Kazan Vadisi'nde infaz etmişlerdi. Kardeşleri sahipsiz kalmıştı, evlatları sahipsiz kalmıştı. Gittik ziyaret ettik. Bir millet sahip çıktı. 'Siz merak etmeyin bunun hesabını soracağız' dedik. Hesabını sorduk. 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten turuncu listede aranan 'Bahoz' kod adlı Ferhat Taşdemir, Hakkari'de sivil vatandaşlar Orhan Adıyaman, Onur Bozkurt ve Arif Sevinç'i şehit eden terörist. O çocuklarımızın kanı yerde kalmadı. Bu kadar net" diye konuştu.

"Bu milletin kuvvetine güveniyoruz, bu milletin kudretine güveniyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle oyun oynamaya kalkanlardan bunun hesabını sorduklarını kaydeden Bakan Soylu, "Kendimize güveniyoruz, size güveniyoruz. Bu milletin asaletine güveniyoruz. Bu milletin kuvvetine güveniyoruz. Bu milletin kudretine güveniyoruz. Allah bizimle beraberdir. Size bakıyor ve imreniyorum. Sizin için diyecekler ki 'Bu ülkenin başına musallat olmuş, 40 yıllık terörü bunlar bitirdi.' Torunlarınız, sizden sonra gelecek nesilleriniz sizlerle onur duyacaklar. Şehit ve gazilerimizle nasıl onur duyuyorsak, sizlerle de onur duyacaklar. 'Bunlar bizim dedelerimiz, terörü bitirdiler' diyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tebriklerini ileten Bakan Soylu, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bizim başkomutanımızın, devlet başkanımızın sizlere bayram dileklerini, selamlarını muhabbetlerini ve sevgilerini getirdim, bayramınız mübarek olsun. Hem sizlerin bayramını tebrik ediyorum hem tüm kahraman güvenlik güçlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye'nin her noktasında görev yapan özel harekatımızın polislerimizin bayramını tebrik ediyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı