Bakan Soylu: Bu yıl 54 bin afet tatbikatı yapacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı ilan ettiklerini belirterek, "Bu yıl 54 bin afet tatbikatı yapacağız. Niye Afet Tatbikatı Yılı olarak ilan ettik? Türkiye'de afet tatbikatı ile her vatandaşımıza dokunmayı arzu ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Altındağ Belediyesi arasında imzalanan Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Türkiye'den Afganistan'a gönderilen yarım treninin 2'ncisinin de bugün yola çıktığını belirten Soylu, 3 ve 4'üncü trenlerin malzemelerinin de hazır olduğunu belirtti. 'GÜVENLİK SORUNLARININ PANZEHİRİ SIĞINAKLAR DEĞİL KÜLTÜRDÜR'

Bakan Soylu, bir afette karşı karşıya kalınacak en büyük sorunun, koordinasyonsuzluk olduğunu belirterek, AFAD tarafından akredite olan 21 kurum, kuruluş ve STK'ya bağlı ekip olduğunu söyledi.

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- Katılımcılardan görüntü

- Bakan Soylu'nun konuşması

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Haber- Kamera: Buğra OLAÇ- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,