Bakan Koca: SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık tarafından yürütülen, evlilik öncesi tarama programına, dünyada sayılı ülkelerin yapabildiği genetik taramaların eklendiğini belirterek, "SMA taramasıyla başladığımız bu hizmet, tüm aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak verilmektedir. SMA yenidoğan taramaları da çok kısa bir zaman içerisinde başlatılacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Şehir Hastanesi'nin çevrim içi düzenlediği 'Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yaptı. Bakan Koca, toplumda her 2 bin kişide bir ve daha az sıklıkta görülen hastalıklara 'nadir hastalıklar' denildiğini belirterek, toplumun azımsanmayacak bir kesimini etkileyen bu hastalıkların tüm gelişmiş dünya ülkeleri gibi Türkiye'de de hak ettiği önemi gördüğünü söyledi.

"Bu bağlamda bakanlığımız tarafından yürütülen evlilik öncesi tarama programına, dünyada sayılı ülkelerin yapabildiği genetik taramalar eklenmiştir. SMA taramasıyla başladığımız bu hizmet, tüm aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca genetik hastalığa sahip çocuk olasılığı olan evli çiftlere seçici gebelik imkanı sunan preimplantasyon genetik tanı yöntemi de ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. SMA yenidoğan taramaları çok kısa bir zaman içerisinde başlatılacaktır. SMA konusunda 2017 yılından beri ücretsiz olarak sağlanan tedavi aşamaları yeniden güncellenerek hastalarımızın özellikle salgın döneminde sıkıntı yaşadığı uygulama kriterleri kaldırılmıştır. Bilim insanlarının yaptığı değerlendirmelere göre her gelişme hastalarımıza kazandırılmaya çalışılmaktadır".