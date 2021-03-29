Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Pakistanlı mevkidaşı ile görüştüTacikistan, (DHA)- Resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.