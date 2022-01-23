Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi

Son dakika haber... MANİSA'da yaşayan Osman Özer (33) küçük yaşta annesinden ayrılan ve bir daha hiç görmediği babası Ahmet Yıldırım'ı yıllar sonra aramaya karar verdi.

MANİSA (DHA) - MANİSA'da yaşayan Osman Özer (33) küçük yaşta annesinden ayrılan ve bir daha hiç görmediği babası Ahmet Yıldırım'ı yıllar sonra aramaya karar verdi. Özer, babasının 2006 yılında cinayete kurban gittiğini öğrendi. Babasının soy ismini taşımak için dava açan Özer, mezarını ararken, faillerin de bulunmasını istedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde doğan evli ve 3 çocuk babası Osman Özer, 10 yıl önce evlenip annesi Nesia Özer'i (69) de yanına alarak Manisa'nın Şehzadeler ilçesine yerleşti. Küçük yaşta annesinden ayrılan babası Ahmet Yıldırım'dan bir daha haber alamayan Özer, yaklaşık 4 yıl önce onu aramaya başladı. İsimlerden yola çıkarak araştırmaya başlayan Özer, 3 yıl önce Aydın'ın Ortaklar Mahallesi'nde üvey amcası ile halası olduğunu öğrendiği iki kişiye ulaştı. Üvey amcası ile halası Ahmet Yıldırım'ın 2006 yılında 49 yaşındayken Aydın'daki evinde öldürüldüğünü, fail ya da faillerinin ise 16 yıldır bulunamadığını söyledi. Babasının soy ismini almak isteyen Özer, 2 yıl önce Manisa 2. Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı. Mahkeme baba Yıldırım'ın mezarının bulunarak DNA testi yapılmasını istedi. Mahkeme tarafından DNA tespiti için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iki kez yazı gönderildi ancak Yıldırım'ın mezarı bulunamadı. Zaman zaman yakınları ile birlikte Ortaklar Asri Mezarlığı'na gelerek babasının mezarını arayan Özer, bir sonuca ulaşamadı.