Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan?" sözleriyle hafızalara kazındı
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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan?" sözleriyle hafızalara kazındı

11.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:06
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik kullandığı "Ne oldu Paşinyan" sözleri, sosyal paylaşım sitelerinde Azerbaycanlılar tarafından en fazla konuşulan ifadelerden oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı süreçte defalarca ulusa seslenerek hem kurtarılan bölgelerin müjdesini verdi hem de Erivan yöneticilerini kendine has üslubuyla eleştirdi.

ŞARKILAR BESTELENDİ

Aliyev'in işgalci Ermenistan güçlerini kastederek kullandığı "Onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadeleri de Azerbaycan'da dillere destan oldu, bu ifadelerin kullanıldığı şarkılar bestelendi. Azerbaycan'da seri üretimine başlanılan yeni tip kamikaze insansız hava araçlarına da "İti kovan" ismi verildi.

"NE OLDU PAŞİNYAN?"

İlham Aliyev'in Paşinyan'a yönelik, işgal altındaki toprakları kastederek "Ne oldu Paşinyan. Hani vermeyecektin?" şeklindeki sözleri de sosyal ağlarda Azerbaycanlılar tarafından en fazla konuşulan ifadelerden oldu.

PAŞİNYAN'A SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Paşinyan'ın daha önce sarf ettiği "Azerbaycan'a bir karış bile toprak vermeyeceğiz" sözlerine Gubadlı'nın işgalden kurtarıldığı müjdesini verdiği konuşmasında atıfta bulunan Aliyev, "Cebrail'e yol çekiyordun. Ne oldu Paşinyan? Hani yol? Şuşa'da parlamento binası inşa ediyordun? Ne oldu? Cehenneme gitti." dedi.

DİLLERE DESTAN OLDU

Aliyev, son konuşmalarından birinde de gülerek "Ne oldu Paşinyan?" sözlerinin daha yıllarca dillere destan olacağını kaydetti.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Azerbaycanlılar, Aliyev'in tüm konuşmalarının sonunda kullandığı "Karabağ Azerbaycan'dır" sözlerini de adeta operasyonun simge sloganı haline getirdi.

"BU YUMRUK DEMİR YUMRUKTUR"

Aliyev, sözlerinin yanı sıra el kol hareketleri ve mimikleriyle de Azerbaycanlıların gönlünde taht kurdu. Şuşa'nın kurtuluşunu müjdelediği konuşmasında yumruğunu gösteren Aliyev, "Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın kafasını ezdik ve ezeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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