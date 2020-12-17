Son dakika haber: Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, ATB Başkanı Çondur ile görüştü
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Son dakika haber: Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, ATB Başkanı Çondur ile görüştü

17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:12
Son dakika haber: Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, ATB Başkanı Çondur ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan karar ile Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan karar ile Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'na atanan Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Erkan Aslan ve Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette kurumlar arası çalışmaların önemi konuşularak çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin'e gerçekleştirmiş olduğu anlamlı ziyaret için teşekkür ederek Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı içinde muvaffakiyetler diledi. Aydın ili ekonomisi ve Aydın Ticaret Borsası'nın çalışmalarının konuşulduğu ziyarette Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın ili ve beraberinde ülke ekonomisinin kalkınması adına özverili bir çalışma sergilediklerini dile getirdi.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un usul ve esasları hakkında bilgilendirmede bulundu. Pandemi sürecine dikkat çeken Şahin, başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlayan kolay, etkili ve güvenilir İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından faydalanılmasını önerdi.

Mükellef odaklı hizmet anlayışıyla memnuniyeti ön planda tutmayı sürdürdüklerini belirten Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, Aydın Ticaret Borsası ile her daim birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sorun ve çözüm önerilerinin de konuşulduğu ziyarette karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirilerek ziyaret sonunda Şahin'e Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel tarafından Aydın İnciri, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından plaket takdim edildi. - AYDIN

Son dakika haber: Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, ATB Başkanı Çondur ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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