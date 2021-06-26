Son dakika haber: Aydın Mimarlar Odası yetkisiz işletmelere savaş açtı
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Son dakika haber: Aydın Mimarlar Odası yetkisiz işletmelere savaş açtı

Son dakika haber: Aydın Mimarlar Odası yetkisiz işletmelere savaş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, Aydın'da yetkisi olmadığı halde ticarethane isimlerinde mimarlık unvanını kullanan işletmelere karşı mücadele başlattı.

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, Aydın'da yetkisi olmadığı halde ticarethane isimlerinde mimarlık unvanını kullanan işletmelere karşı mücadele başlattı.

Aydın Mimarlar Odası, mimarlık mesleğinin sağladığı prestijden menfaat sağlamak için ticarethane tabelalarında yetkisi olmadan mimarlık unvanını kullanan işletmelere karşı harekete geçti. Konuyla ilgili açıklamasında, Aydın'da mimarlık unvanını kullanan sayısız işletmeyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı, Aydınlı vatandaşların kandırılmasının önüne geçmek ve meslek itibarını korumak amacıyla başlattıkları mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

"Yasal açık var"

Açıklamasında, meslektaşlarının küçük yaşlardan itibaren büyük çaba ve başarılarla mimarlık bölümlerini kazandığına vurgu yapan Başkan Kazıcı, "Meslektaşlarımız zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak 'mimarlık derecesini yasalarca tanınan bütün yetkileriyle birlikte almaya' hak kazanıyor. Mühendislik ve Mimarlık Kanunumuz gereğince de sadece bu hakkı kazanmış kişilerin sahipliği veya ortaklığındaki şirketler 'mimarlık' unvanını kullanılabiliyor. Ancak prosedürü azaltmak amacıyla olsa gerek, Türk Ticaret Kanunu'nda mimarlık ünvanlı şirket kurulurken mimarlık diploması isteme zorunluluğu bulunmuyor. Yasamızdaki bu açık, mimarlık unvanını kullanmaya hak kazanmamış, belki ilkokul mezunu bile olmayan işletmecinin, "kim denetleyecek, fark edilmez nasılsa" düşüncesiyle ticaret isimlerine 'mimarlık' unvanını eklemesine sebebiyet veriyor" ifadelerini kullandı.

"Kamu davası açacağız"

Mimarlık unvanını kullanan kişilerin vatandaşta 'mimarlık hizmeti alıyorum' yanılgısı oluşturduğunu söyleyen Başkan Kazıcı, "Mimarlık mesleğinin sağladığı güvenilirlik ve prestijden ticari fayda sağlamak amacıyla bunu yapıyorlar ancak vatandaşları dolandırdıkları gibi mimar olmadıkları ve dolayısıyla mimarlık bilgisi ve meslek etiğine sahip olmadıkları için meslek itibarımızı da son derece olumsuz yönde etkiliyorlar. Elbette hukuki süreç sonucunda bu unvan ellerinden alınıyor ve büyük cezai yaptırıma çarpıtılıyorlar. Elimizdeki emsal kararlarla bu şekilde hukuka aykırı biçimde açılan tüm ticarethaneleri uyarıyoruz. Ticaret isimlerindeki mimarlık unvanlarını kaldırmadıkları takdirde Mühendislik ve Mimarlık Kanunu'na ve TCK'nın ilgili maddelerine muhalefet suçundan kamu davası açılacağını bildiriyoruz" dedi.

"Yasal açık kapatılmalıdır"

Konuyla ilgili mücadele başlattıklarını belirten Kazıcı, " Bugün, her kağıda iki çizgi çekebilenin 'mimarlık' unvanıyla işlettikleri ticarethanelerinden tutun da, nalburlardan dekorasyon firmalarına, kapı pencere üreticilerinden ucuzluk pazarlarına kadar yetkisi olmadığı halde mimarlık unvanını kullanan sayısız işletmeyle karşı karşıyayız. Biz Aydın Mimarlar Odası olarak vatandaşımızın kandırılmasının önüne geçmek ve meslek itibarımızı korumak amacıyla Aydın'da bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz, ancak daha öncelikli olan Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklı bu yasal açığın kapatılmasıdır. Devletimizin bu konuda ivedilikle çalışma yapmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika haber: Aydın Mimarlar Odası yetkisiz işletmelere savaş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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