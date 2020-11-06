Son dakika haber: Avrupa'da vizon koronavirüsü alarmı! Covid-19 aşı adayları tehlikede
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber: Avrupa'da vizon koronavirüsü alarmı! Covid-19 aşı adayları tehlikede

06.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:46
Son dakika haber: Avrupa'da vizon koronavirüsü alarmı! Covid-19 aşı adayları tehlikede

Son dakika habere göre Dünyanın en büyük vizon (mink) kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Covid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği açıklandı.

Dünyanın en büyük vizon (mink) kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Covid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği açıklandı. Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada,  durumun (Covid-19) aşı adaylarını etkileyebileceğini ifade etti.

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Covid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği bildirildi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında "Mutasyon, gelecekteki (koronavirüs) aşıların olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor" dedi.

MUTASYON MEVCUT AŞI ADAYLARINI ETKİLER

Sağlık yetkilileri ayrıca, mutasyona uğramış virüsün "antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği" sonucuna vardı. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Çalışmalar gösteriyor ki mutasyonların mevcut Covid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini göstermiştir. Bu koronavirüs aşılarının geliştirilmesine yönelik bir tehdit. Bu nedenle ulusal bir çaba göstermemiz önemli" dedi.  

DANİMARKA'NIN VİZON KARNESİ

Koronavirüsün vizonlara bulaşma durumu, daha önce İspanya ve Hollanda'daki vizon çiftçiliklerinde rastlanmış, İspanya'nın Aragon bölgesinde 100 bin vizon ile Hollanda'da on binlerce vizon Temmuz ayında itlaf edilmişti. 2019 yılında 4,9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi. Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor. Danimarka'nın ürettiği vizon kürklerinin en büyük müşterisi ise Çin ve Hong Kong olduğu açıklandı.  


Son dakika haber: Avrupa'da vizon koronavirüsü alarmı! Covid-19 aşı adayları tehlikede
Son dakika haber: Avrupa'da vizon koronavirüsü alarmı! Covid-19 aşı adayları tehlikede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika! Belçika'da Covid-19 alarmı! Sağlık çalışanlarına kritik uyarı
Son dakika! Belçika'da Covid-19 alarmı! Sağlık çalışanlarına kritik uyarı
Koronavirüs: Danimarka'da çiftliklerde virüsün mutasyona uğramış türü bulundu, milyonlarca vizon öldürülecek
Koronavirüs: Danimarka'da çiftliklerde virüsün mutasyona uğramış türü bulundu, milyonlarca vizon öldürülecek
ABD'de Covid-19 vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi
ABD'de Covid-19 vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Yasemin Allen Yonca Evcimik
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Avrupa'da vizon koronavirüsü alarmı! Covid-19 aşı adayları tehlikede - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 16:50:43. #1.15#
title