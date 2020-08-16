Son dakika haber... Arızalanan aracı itelerken tırın çarptığı geç adam hayatını kaybetti Son dakika haberi... Arızalanan aracı itelerken tırın çarptığı geç adam hayatını kaybetti Elazığ'da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Arızalanan aracı itelerken tırın çarptığı geç adam hayatını kaybetti

Elazığ'da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Muhlis Taş'ın arızalan aracı itelerken hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlk kaza, Elazığ -Tunceli Karayolu Kovancılar ilçesinde bir balık evi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 23 DH 266 plakalı otomobil, arızalandı. Arızalanan aracı H.K ile beraberindeki Muhlis Taş iterek sağ şeride yanaştırmaya çalıştı. O sırada A.K. yönetimindeki 07 ZP 920 plakalı tır, otomobile çarptı. Kazada, Muhlis Taş olay yerinde hayatını kaybetti, H.K'de yaralandı.

İkinci kaza ise, Elazığ-Bingöl Karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 EN 700 plakalı otomobil ile Almanya'dan Elazığ'a gelen Y.A. idaresindeki NEW MQ 16 yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Her iki kazada olay yerine sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

İlk kazada hayatını kaybeden Taş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA