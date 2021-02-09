Son dakika haber: Annesini bebekken kaybeden ve çocuk yaşta engelli kalan Bodrumlu Hasan hayalleriyle hayata tutunuyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, altı aylıkken annesini kaybeden, 9 yaşındayken kamyonetin çarpması sonucu engelli hale gelen Hasan Tabak, herkesin hayata pozitif bakmasını sağlamak için tek başına sürdürdüğü yaşamında "engele" yer vermiyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, altı aylıkken annesini kaybeden, 9 yaşındayken kamyonetin çarpması sonucu engelli hale gelen Hasan Tabak, herkesin hayata pozitif bakmasını sağlamak için tek başına sürdürdüğü yaşamında "engele" yer vermiyor.

Annesi henüz altı aylıkken vefat eden Tabak ile, o günden sonra babası ve babaannesi ilgilenmeye başladı. Anne özlemiyle büyüyen Tabak, 9 yaşında kamyonetin çarpması sonucu engelli hale geldi.

Uzun soluklu bir tedavi görse de hala sağ kol ve bacağını tam olarak kullanamayan Tabak, dokuz yıl önce babasını, dört yıl önce de babaannesini kaybetti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayat enerjisini hiç kaybetmeyen 31 yaşındaki Tabak, çevresinde güler yüzü ve yaşama azmiyle tanınıyor.

Herkese örnek olma hayaliyle fiziksel engelini aşmak için çaba gösteren Tabak, daha çok insana ulaşabilmek ve kendisinin neler yapabildiğini gösterebilmek için Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına gitti.

Aldığı eğitimle, burada kendi tasarımıyla seramikten eşyalar yapmaya başlayan Tabak, bir süre sonra da vakıfta çalışmaya başladı.

- "Küçük şeylerle mutlu olmayı biliyorum"

Yüzde 70 bedensel engelli Tabak, ailesinin hatıralarını yaşattığı tek katlı evinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata hep olumlu yönden bakmaya çalıştığını söyledi.

Başına ne gelirse gelsin bunun üstesinden tek başına gelebildiğini herkese gösterdiğini aktaran Tabak, elinden geldiğince çevresindekilerin yardımına koştuğunu dile getirdi.

Tabak, vakıf sayesinde geniş bir aileye kavuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Küçük şeylerle mutlu olmayı biliyorum. Allah'ıma çok şükür, kimseye ihtiyaç duymadan ihtiyaçlarımı maaşımla karşılayabiliyorum. Tek başıma yaşadığım evde mutluyum. Seramik yapıyorum ve buradan geçimimi sağlıyorum. Yaşamımın büyük kısmını atölyede seramik yaparak geçiriyorum. Burası benim ikinci evim gibi. İhtiyaçlarımı kendi çabalarımla karşılıyorum. Seramik sanatında daha iyi şeyler yapmak için çabalıyorum, iyi bir usta olma hayaliyle de işime dört elle sarılıyorum."

Tabak'ın arkadaşlarından bedensel engelli 24 yaşındaki Musa Turan da zaman zaman ev arkadaşlığı yaptığı Tabak'ın, yardımsever kişiliği ve azmiyle herkese örnek olduğunu kaydetti.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ise Hasan Tabak'ın vakıftaki diğer gençlere de pozitif enerji veren birisi olduğunu vurguladı.

Hasan'ın iyi bir seramik ustası olduğunu belirten Akkaya, "Hem vakfın işlerine katkıda bulunuyor, hem de güzel seramik ürünleri üretiyor. O gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Sanatın, engellilerin hayatında çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Engelli arkadaşlarına motivasyon aşılıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı