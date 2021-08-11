Son dakika haber... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü
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Son dakika haber... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haber... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü.

Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik, hastaneye gelerek, Yalçın'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Emirhan Yalçın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına götürüldü.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

Bu arada kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmıştı.

Son dakika haber... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü
Son dakika haber... Ankara'daki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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