Ankara'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk

Ankara'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk

ANKARA'da toplu taşıma araçları ve duraklarında, zaman zaman oluşan yoğunluk nedeniyle fiziksel mesafe kuralının ihlal edilmesi dikkat çekti.

Başkentte, toplu taşıma araçlarında özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde yaşanan yoğunluk, koronavirüs bulaş riskini artırıyor. Özellikle akşam iş çıkışında evlerine gidebilmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Kızılay'da otobüs duraklarında beklerken ve otobüse binerken fiziksel mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü. Kentin en yoğun bölgesi Kızılay'daki duraklarda bazen otobüse binerken kuyruk oluşması da dikkat çekti. Ayrıca otobüslerde ve metroda yoğunluk yaşandığı saatlerde boş bırakılması gereken koltuklara oturulduğu, birçok yolcunun da yine fiziksel mesafeyi unutarak ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

'MECBURUZ, YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK'Yolculardan Tolga Kel, toplu taşımada çoğu kez fiziksel mesafenin unutulduğunu belirterek, "Mecburuz, başka yapacağımız bir şey yok. Koronavirüs sebebiyle sıkıntılıyız ama duraklardaki durum malum. Başka da çare yok herhalde. Mümkün olduğunca mesafe bırakıyoruz ama ne kadar tedbir olursa işte. Sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlarımız çok fazla. Otobüslerde bazı yerler yasaklı biliyorsunuz, oraya bile oturuyorlar. Uyarınca da bu sefer kavga ve tartışma yaşanıyor" dedi.

Kürşat Kaan Erdoğan da, "Bence vatandaşın yapabileceği hiçbir şey yok. Nerede bekleyebilir ki vatandaşlar? Onun için devlet de mesai saatlerinde düzenleme getirdi ama Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapacak fazla bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Şimdi kafeler de kapalı. Vatandaşlar otobüs durağında beklemezse nerede bekleyecek?" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN