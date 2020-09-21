Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti
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Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti

Adana'da hakim olan şahıs, alkollü araç kullanırken polise yakalandı, Hakim, polislerin görevlerini yapmaya çalışırken saldırıp ve küfretmeye başladı.

21.09.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:16

Adana'da hakim Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yavuz'un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar ise kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı.


AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORDU

Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti. Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAKİM YAVUZ, TEDBİREN VAN HAKİMLİĞİ'NE ATANDI

Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.D airesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı. Hakim Hayrettin Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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