Son dakika haber! Ağabeyini öldürmekten müebbet hapse çarptırıldı; maktulün kızı 'İftira attım' dedi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 8 yıl önce evinde pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak geçen yıl tutuklanan kardeşi Nuri Uzun (38), karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında yaralanan, polise, 'Amcamın elinde tüfek gördüm' deyip, mahkemede ise ifadesini baskıyla verdiğini öne süren maktulün kızı Adeviye H. ağlayarak, "Anne, benim yüzümden oldu. Ben iftira attım. Yalvarırım, amcamı bırakın" dedi.

Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde 3 Haziran 2014'te Cemal Uzun, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay tarihinden 2 hafta önce nişanlanan kızı Adeviye H. (15) ise kolundan ve karnından bıçaklandı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Adeviye H., ifadesinde kar maskeli kişilerin altınlarını çalmaya kalkıştığını, bu sırada kolundan ve karnından bıçaklandığını, odasından çıkan babasının da çıkan arbedede vurularak öldürüldüğünü söyledi. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

Davada 3 kez ifade değiştiren Adeviye H., karar sonrası ağlayarak, "Anne, benim yüzümden oldu. Amcamı ben mağdur ettim. Yalvarırım bırakın" dedi.