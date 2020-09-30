Son dakika haber: ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor: Dünya genelinde 150 çocuğu var
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Son dakika haber: ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor: Dünya genelinde 150 çocuğu var

30.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:12
Son dakika haber: ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor: Dünya genelinde 150 çocuğu var

Son dakika haberine göre Çok sayıda kadınla korunmasız cinsel birliktelik yaşayan ve dünya genelinde 150 çocuğu olan ABD'li sperm donörü Joe Donor koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında 6 bebeğin daha babası oldu.

Çok sayıda kadınla korunmasız cinsel birliktelik yaşayan ve dünya genelinde 150 çocuğu olan ABD'li sperm donörü Joe Donor koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında 6 bebeğin daha babası oldu. Donor, "Karantinanın beni engelleyemedi. Rekora koşuyorum" dedi.

ABD'nin Vermont eyaletinde yaşayan ve gerçek adının gizleyen,  "Joe Donor" (49) koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan karantina tedbirleri sırasında 6 bebeğe daha sahip oldu. Dünya genelinde 150 çocuğu olan Joe Donor, karantinanın kendisine engel olmadığını ifade ederek, " Rekora koşuyorum. 7 ülkede çocuğum var" dedi. 

10 ÇOÇUK SAHİBİ DAHA OLACAK 

Sperm bağışlamak için gittiği Arjantin'de karantina nedeniyle mahsur kalan Joe Donor, İngiltere'nin başkenti Londra'da olduğunu ve bu yıl içinde 10 kadını hamile bırakmayı hedeflediğini ifade etti. 

UZUN VADEDEKİ HEDEFİ 2 BİN 500 ÇOCUK

2008'de sperm bağışına başlayan ve yılda ortalama 10 çocuk babası olan Joe Donor, uzun vadede tüm dünya genelinde 2 bin 500 çocuk sahibi olmayı hedeflediğini açıkladı. Sperm donörü Joe'nun şu ana kadar Amerika, Arjantin, İtalya, Singapur, Filipinler ve İngiltere'de sperm bağışında bulunduğu belirtildi. 


Son dakika haber: ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor: Dünya genelinde 150 çocuğu var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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