7 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI 'UZLAŞMAK İÇİN GİTTİM' DEDİ

KONYA'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan, saklandığı Bozkır ilçesinde arazi taramasında yakalanan Mehmet Altun (33), aileyle 'uzlaşmak için' gittiğini öne sürdü.

KONYA'da, husumetli olduğu Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan, saklandığı Bozkır ilçesinde arazi taramasında yakalanan Mehmet Altun (33), aileyle 'uzlaşmak için' gittiğini öne sürdü.

Olay, geçen cuma, saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

KİRALADIĞI ARAÇLA KÖYÜNE KAÇTI

Geldiği kiralık araçla kaçan Mehmet Altun, aracı da kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğindeki Bozkır ilçesinde, eskiden köy statüsünde olan, memleketi Tepelice Mahallesi yakınına terk etti. Altun'un kiraladığı aracın uydu takip sisteminden aracı terk ettiği yerin Tepelice Mahallesi olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede geniş çapla arama çalışması başlatıldı. Önce, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Altun'un Tepelice Mahallesi'nde, babası ve dedesine ait evler başta olmak üzere tüm akrabalarının evleri ve ahırları tek tek kontrol edildi. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Özel Harekat Polisi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yakındaki Tepearası Mahallesi'ndeki, sahibi il ve yurt dışında olan boş evler olmak üzere tüm evlere baskın yapılıp tek tek arandı. İnsansız hava aracının da kullanıldığı aramada Tepelice ve Tepearası mahallelerinden kaçmış olabileceği güzergahtaki Üçpınar Mahallesi'ndeki dağlık olan ormanlık arazideki mağaralar, menfezler ve boş ağıllar da arandı.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Özel Harekat ekipleri Üçpınar Mahallesi yakınlarında dün arazi taraması yaparken saat 17.50 sıralarında Altun'u, saklandığı mezarlıkta buldu. Polisi görünce kaçmaya çalışan Altun, havaya uyarı atışı yapılmasıyla durdurularak yakalandı. Yapılan aramada üzerinde, saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca ve 18 mermi ele geçirilen Altun'un, bugüne kadar kırsal alandaki bahçelerde elma ve çeşitli meyveleri yiyerek beslendiği, ağaç kenarlarında yatıp uyuduğu belirtildi. Üzerinde, olay sırasında giydiği kıyafetlerle yakalanan Altun'un, günlerdir saklanmasına rağmen kıyafetlerinin çok fazla kirli olmaması dikkat çekerken, akıllara eşi Zehra Altun'un, ilk ifadesinde, eşinin temizlik ve eşyalarının düzenli olması konusunda titiz olduğunu yönündeki açıklamaları geldi. Bitkin olmadığı gözlenen Altun, sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

UZLAŞMAK İÇİN GİTMİŞ

Gözaltına alınan Altun'un ilk ifadesinde Dedeoğulları'nın evini geçen mayıs ayında meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanıp serbest bırakılan ablası Ayşe Keleş, halen tutuklu olan eniştesi Lütfi Keleş ve diğerleri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçip, uzlaşma sağlamak için gittiğini öne sürdüğü öğrenildi. Kendisini 'belediye yetkilisi' olarak tanıtıp aile fertlerini bahçeye davet ettiğini, konuşma sırasında yüzündeki cerrahi maskeyi indirmesi üzerine kendisini tanıyıp tepki gösterdiklerini belirten Altun, "Uzlaşma sağlamak için eve gittim. Önce kendimi belediye yetkilisi olarak tanıttım. Maskeyi indirince beni tanıdılar. Beni tadıktan sonra üzerime yürüdüler. Ben de tabancamı çıkartıp, ablam ve eniştem hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmelerini söyledim. Şikayetten vazgeçmeleri için kendi hazırladığım evrakı imzalamalarını istedim. Uzlaşmak için gitmiştik. Tepki gösterip üzerime yürümeleri nedeniyle ateş edip hepsini öldürdüm. Arkamda iz bırakmamak için yerde yattıkları sırada tekrar ateş edip, güvenlik kamera kayıtlarının silinmesi için de evi ateşe vermek istedim" dediği öğrenildi.

SALDIRININ ARDINDAN 10 KİŞİ TUTUKLANDI

7 kişinin öldürülmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hamile eşi Zehra Altun, annesi İsmihan Altun, babası İbrahim Altun ve ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 11 yıllık eşi 3 çocuk annesi hamile Zehra Altun'un ise yaklaşık 10 gün sonra doğum yapması bekleniyor.

HUSUMET 2010 YILINDA BAŞLADI

Savcılık, husumetin 2010 yılında Yaşar Dedeoğulları'na ait kedinin yan komşusu Lütfi Keleş'in ailesi tarafından alınmasıyla başladığını saptadı. 29 Temmuz 2010 günü Lütfi Keleş'in eşi Ayşe Keleş ve kayınvalidesi İsmihan Altun, evin yanında tarlada biber toplarken iddiaya göre traktörle geçen Yaşar Dedeoğulları, el işaretiyle İsmihan Altun'u gösterip hakarette bulundu. İki aile birbirlerinden 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu.

İki aile bireyleri arasında geçen 12 Mayıs'ta da kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve 1 kişinin tutukluluk hali devam ediyor. 22 Mayıs'ta iki aile arasında yeniden çıkan kavgayla ilgili de 20 şikayetçi ve şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı