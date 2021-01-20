1915 Çanakkale Köprüsü'nde görsel şölen

1915 ÇANAKKALE Köprüsü, ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu ışıklandırıldı. Gün batımının kızıllığında görsel bir şölen yaşatan Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı, geceleri de ışıl ışıl silüetiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak. Çanakkale Köprüsü'nde gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Son olarak, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu tamamlandı. Avrupa yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu 1090 metre, deniz içerisinde yer alan iki kule arasındaki uzunluğu 2060 metre ve Asya yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu da 1180 metre olmak üzere kedi yolunun toplam uzunluğu 4 bin 330 metre oldu.

BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR

Kedi yolunun tamamlanmasıyla birlikte köprünün silüeti de iyice bilirmeye başladı. Köprü silüetinin geceleri de görülebilmesi için deniz içerisinde bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulelerin ardından, Lapseki yakasındaki ankraj bloğundan, Gelibolu yakasındaki ankraj bloğuna kadar uzanan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu da ışıklandırıldı. Böylece Çanakkale Boğazı'nda ortaya muhteşem bir manzara çıktı. Çanakkale Köprüsü, geceleri de Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin yanı sıra Eceabat, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinden ışıl ışıl görünmeye başladı.

GÜNBATIMINDA AYRI GECE AYRI GÖRSEL ŞÖLEN

Özellikle Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde yaşayanlara, 1915 Çanakkale Köprüsü günbatımında tam bir görsel şölen yaşatıyor. Güneşin batmasına yakın beliren kızıllık ile bütünleşen 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri ve kedi yolu, müthiş bir manzaraya dönüşüyor. Havanın kararmasıyla birlikte kulelerde ve kedi yolunda yanan ışıklar ise, günbatımında başlayan görsel şölenin devamını sağlıyor. Birçok kişi gerek günbatımında, gerekse hava karadığında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün güzelliğini fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

'DUBLE KEYİF OLUYOR BİZİM İÇİN'Lapseki ilçesinde sahilde oltasıyla balık tutan İsmail Solak, "Köprünün yapılması iyi oldu, ulaşım için rahatlık olacak. Köprünün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Işıkları da yanmaya başladı, çok güzel. Çalışmalar da gece gündüz devam ediyor" dedi. Lapseki sahiline balık tutmaya gelen öğretmen Gürcan Şen ise "Köprüde güzel bir görsel şölen var. Bizde hem bunun keyfini çıkartıyoruz hem de keyifle balık tutuyoruz. Duble bir keyif oluyor bizim için. Lapseki'den, Gelibolu'dan, Eceabat'tan görülebiliyor. Gayet güzel oldu, çok memnunuz. Yapanlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.

TASARIMDA İNCE DETAYLAR1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

'18 MART 2022'DEN ÖNCE HİZMETE AÇILABİLİR'

Çanakkale Boğazı'nın 6 dakikada geçilmesini sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programında yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarının da süratle devam ettiğini, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefledikleri köprüyü, çalışmaların çok hızlı ilerlemesi nedeniyle daha erken açabilme ihtimalinin de bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN