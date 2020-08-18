Son Dakika: Gurbetçi çift Türkiye'deki tedavi sayesinde çocuk sahibi oldu
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Son Dakika: Gurbetçi çift Türkiye'deki tedavi sayesinde çocuk sahibi oldu

Son dakika haberleri... Almanya'da yaşayan Çobanoğlu çifti bebek hasretlerine Türkiye'de son verdi.

Son Dakika: Gurbetçi çift Türkiye'deki tedavi sayesinde çocuk sahibi oldu
18.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:58

Almanya'da yaşayan Çobanoğlu çifti bebek hasretlerine Türkiye'de son verdi.

Almanya'da doğup büyüyen Ayşe Nur- Ali Çobanoğlu çifti 2010 yılında dünya evine girdi. Ailelerini genişletmek ve çocuk sahibi olmak tek istekleriydi fakat hayatları planladıkları gibi ilerlemedi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift Almanya'da 2 kez aşılama ve 3 kez tüp bebek tedavisi görmesine rağmen bebek sahibi olamadı.

Gurbette yaşayan Çobanoğlu çifti çareyi kendi vatanlarında aradı ve Türkiye'ye gelerek Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya'nın kapısını çaldı. Op. Dr. Güvenç Karlıkaya'nın verdiği bilgilere göre, bir şirkette muhasebeci olarak görev yapan Ayşe Nur Çobanoğlu (32) ve araba üretim firmasında çalışan Ali Çobanoğlu (39) çifti 10 yıl önce evlendi. Evliliklerin ilk yıllarında iş yoğunlukları sebebiyle bebek sahibi olmayı ertelediler fakat en büyük istekleri anne-baba olmaktı. İlerleyen yıllar içerisinde doğal yollarla çocuk sahibi olamadıklarında yaşadıkları ülke olan Almanya'nın Darmstadt şehrinde bir tüp bebek merkezine başvurdular. Yapılan tetkikler sonucu herhangi bir problem olmadığı söylense de aynı merkezde 2 aşılama ve 1 tüp bebek tedavisi görmelerine rağmen tedavileri başarısızlıkla sonuçlandı. Yaşadıkları moral bozukluğu ile birlikte tedaviye ara veren çift 1 yıl sonra Stuttgart'ta başka bir tüp bebek merkezine giderek yeni bir tedaviye başladı fakat bu merkezde de 2 kez tüp bebek tedavisi görmelerine rağmen denemeleri olumsuzlukla sonuçlandı. Ailelerinin Türkiye'ye kesin dönüş yapması ile birlikte her yıl yaz aylarını Türkiye'de geçiren çift anne-baba olma hayalleri için çareyi kendi vatanlarında aramaya ve Türk doktorlarına başvurmaya karar verdi. Araştırmalarını yapan ve Türkiye'ye gelmeden önce planlanan görüşmeler sonucu Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya'nın kapısını çalan çift zaman kaybetmeden tedaviye başladı. Kısa bir süre sonra müjdeli haberi alan Çobanoğlu çifti 2017 yılında kızları Eslem'e kavuştu. Çiftin o yıllarda "ya tutmazsa" diye dondurdukları 2 embriyosu tam anlamıyla hayatlarını değiştiren durum oldu. Dondurdukları embriyolar sayesinde 3 yıl sonra hem ikizleri Hira ve Eymen doğdu hem de Eslem'in ikiz kardeşleri oldu. Aralarında 3 yaş fark olmasına rağmen aynı yıl dondurulan embriyolarla doğan Çobanoğlu kardeşler aslında tam anlamıyla üçüzler.

"Başarı için en önemli koşul embriyoların etkin dondurulması ve çözülmesi"

Embriyoların dondurularak saklanması ve istenildiğinde çözülerek bebek sahibi olmak amacı ile kullanılmasının 20 yılı aşkın süredir dünya genelindeki rutin tüp bebek tedavilerinde kullanılan bir yöntem olduğunu, ülkemizde de uygulanan bu yöntem sayesinde doğan çok sayıda sağlıklı bebeğin olduğunu belirten Op. Dr. Güvenç Karlıkaya; Çobanoğlu çiftine yönelik uyguladığı tedaviyle ilgili şunları söyledi:

"Genç çiftimiz 2016 yılında bize başvurduklarında 6 yıldır çocuk sahibi olamadıklarını ve bunun nedeninin şiddetli sperm problemi olduğunu gördük. Yaptığım muayene ve tetkikler sonucunda genç anne adayının gebe kalmasını engelleyebilecek ciddi bir sorunun olmadığını gördüm. Daha önce Almanya'da yapılmış tedavilerinin başarısız olmasını açıklayabilecek nedenler öncelikle araştırıldı, rahim değerlendirildi; gebeliği etkileyebilecek genetik testler, pıhtılaşma testleri, hormonlar ve immünolojik testler detaylıca araştırıldı. Buralarda bir soruna rastlanmadı ve ayrıca Ayşe Nur hanımın yumurta kapasitesinin oldukça iyi olduğunu görmek beni daha da umutlandırdı. Böyle durumlarda sperm sayısı çok kısıtlı bile olsa laboratuvarda mikroenjeksiyon için dikkatli bir sperm seçimi (ki bu vakada IMSI metodu kullanıldı), iyi bir yumurta takibi ile yeterli sayıda ve kalitede yumurta elde edilmesi başarının anahtarı olmaktadır. Bunun yanında biliyoruz ki özellikle şiddetli sperm problemi olgularında embriyoların blastokist aşamasına kadar sağlıklı büyümeleri sağlamak ve blastokist transferi yapabilmek gebelik şansını arttıran en önemli faktördür. Çiftimize yaptığımız tüp bebek tedavisinde geliştirdiğimiz blastokistleri dondurduk. Daha sonra ilk yaptığımız blastokist transferi sonrası gebelik oluştu ve ailemiz Eslem'e kavuştu. 2019 yılında diğer blastokistlerde başarılı bir şekilde çözülüp transfer edildi ve ikiz gebelik ve doğum gerçekleşti." - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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