Son dakika haberi... YÖK Başkanı Saraç: Akademideki atamalara yönelik şikayetler için bazı kararlar alacağız

YÖK Başkanı Saraç: Akademideki atamalara yönelik şikayetler için bazı kararlar alacağız

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Akademide son günlerde yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin gözetilmediği, bu hususunda toplumsal vicdanı rahatsız ettiği yönünde dikkate alınması gereken şikayetler var. Bununla ilgili önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, başkanlıkta düzenlenen toplantıda 'YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu'nun tanıtımını yaptı. Saraç, YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu'nun doktoralı insan kaynağının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamına imkan sağlayacak önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Saraç, "Yeni YÖK'ün bir hizmeti olan YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu sayesinde Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen, doktorasını başarıyla tamamlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversiteler bir araya gelecektir. Böylece, Türk yükseköğretim sisteminde doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine katkı sağlanacak ve öğretim üyeliği istihdamı sürecinin daha şeffaf, nitelik, liyakat ve ehliyet esaslı olarak yürütülmesi mümkün olacaktır. Yükseköğretimde ilk defa uygulanacak bu yöntem ile üniversite akademik personel istihdamına yeni bir vizyon kazandırılmaktadır. Kurgusu itibariyle diğer pek çok projemizde olduğu gibi ülkemizde ve uluslararası düzeyde bir ilk olma özelliğine sahiptir" dedi.

'YENİ VE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'Platforma doktora eğitimlerini başarı ile tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyrukluların giriş yapabileceklerini belirten Saraç, doktoralı öğretim üyesi adaylarının belirlenen 'https://kariyer.yok.gov.tr' elektronik adresten veya e-devlet kapısından platforma girebileceklerini söyledi. Saraç, "Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan bu platform, doktorasını tamamlamış akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamın gerçekleşmesine hizmet edecektir. Yeni YÖK olarak, kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek, yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin farkındayız. Ama bu şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakat öncelenerek çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz" diye konuştu.'ATAMA ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN KARARLAR ALACAĞIZ'Saraç, bir gazetecinin 'YÖK bu sistemin neresinde olacak ve bu sistem liyakata yönelik bir çözüm sağlayabilecek mi?' sorusuna, şöyle yanıt verdi: "YÖK bu sistemi inşa eden kurgulayan kurum. Bu sistemin gözetiminden ve gelişiminden haber dar olacak. Akademide son günlerde yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin gözetilmediği, bu hususunda toplumsal vicdanı rahatsız ettiği yönünde yoğun ve dikkate alınması gereken şikayetler var. Bu tabi ki tek bir projeyle, alınacak bir iki kararla düzeltilecek bir husus değil tek başına. Bu bir kültür meselesi. Liyakat ve ehliyetin yerleştirilmesi için o süreçlerin kolaylaştırılması ve durumların sisteme sirayet etmesine engel olunması da icap ediyor. Bu, bu yönde atılan önemli önemli bir adım. Gençlerimiz liyakatlı olduklarını ifade edip kendilerinin ehliyetlerine ve liyakatlarına uygun bir tarzda bir sistem içerisinde üniversitelere intikal edemedikleri hususunu dile getiriyorlar. Bunların kamuoyuna yansıyan örnekleri bizim ciddiye almamız gereken örnekler. Bu bağlamda biz üniversitelerimizde doktorasını bitiren öğretim üyesi adaylarımızı ince bir mühendislikle belirlenen sistem dahilini de birleştireceğiz. Bunun ötesinde yeni YÖK olarak önümüzdeki haftalarda bu ilanlara yönelik yeni kararlar alacağımızı da ifade etmek isterim. Türkiye'de tek bir kişinin ihtisas yaptığı bir alana özgü özel şart konularak ilana çıkılması ne akademinin ne vatandaşlarımızın vicdanında kabul görecek bir husus değil. Bununla ilgili önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız."'GENEL GEÇER DÜZENLEME YAPACAĞIZ'

Tek bir kişiye özel ilan verilmesinin kabul edilemeyecek olduğu açıklamasının hatırlatılarak, buna yönelik çalışmayla ilgili detayların sorulması üzerine Saraç, "Bununla ilgili basit, sade bir iki karar alacağız. Genel geçer düzenleme yapacağız. Çünkü bu kabul edilemez. Diğer taraftan vicdanları yaralamanın ötesinde akademik gelişime daimi tekamülü de kaliteyi de engelleyici bir bariyer olarak önümüze çıkıyor. Bu kötü gidişin engellenmesi lazım. Biz isteriz ki üniversitelerimiz kendilerine devrettiğimiz yetkiler çerçevesinde bunu üniversite bazında çözüm üretsinler. Fakat bu olmadığı takdirde YÖK'ün de anayasadan kaynaklanan bazı yetkileri çerçevesinde bu konuya müdahale etmesi görev tanımına dahil oluyor. Bundan dolayı önümüzdeki haftalarda basit, yalın bazı kararlar alacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ