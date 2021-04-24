Son dakika gündem: Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile iftar yemeğinde bir araya geldi.