POLİS MEMURUNUN VURDUĞU YAHYA TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN (DHA) - BURSA'da polis memuru Bilal Ağır'ın (52) eski eşi Yasemin Ağır'ı tabancayla vurup öldürdüğü olayda ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitiren Yahya Aydın'ın (48) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, 12 Şubat günü saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, boşandığı Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili, yanında bir erkekle görünce önünü kesip durdurdu. Eski eşi ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Yasemin Ağır ve Yahya Aydın, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bilal Ağır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından biri başına 3 merminin isabet ettiği Yahya Aydın, Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyat olduktan sonra yoğun bakım servisine alındı. 2 çocuk babası Yahya Aydın da 12 sonra yaşamını yitirdi.

Yahya Aydın'ın cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Hacı Zahide Camisi'ne getirildi. Cenazeye Yahya Aydın'ın ailesi ve yakınları katıldı. Aydın'ın cenazesi, namazın ardından Yolçatı Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)