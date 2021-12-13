Son dakika gündem: Libya'da hükümet, ülkeyi seçimlere taşıma görevini yerine getirdiğini açıkladı

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yerine vekaleten atanan Ramazan Ebu Cenah, hükümetin, ülkeyi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere taşıma görevini yerine getirdiğini söyledi.

Ebu Cenah, beraberindeki bakanlarla birlikte başkent Trablus'ta basına açıklamada bulundu.

"Hükümet, ülkeyi 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere taşıma görevini yerine getirmiştir." diyen Ebu Cenah, UBH'nin şeffaf ve özgür seçimlerin yapılması için Seçim Komisyonuna destek verdiğini ifade etti.

Ebu Cenah, UBH'nin, iktidarı sandıktan çıkan hükümete teslim edeceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Halid Mazin ise bakanlığın, seçim merkezlerinin korunması ve oy verme işleminin istenen şekilde tamamlanması için üzerine düşeni yerine getirdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Halime İbrahim de, seçim sürecinde gözlemcilik yapmaları ve teknik destek vermeleri için uluslararası gözlemcileri davet ettiklerini belirtti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğu için geçen hafta başbakanlık görevini yardımcısı Ramazan Ebu Cenah'a teslim etmişti.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.