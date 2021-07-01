Son dakika haberi: LGS BİRİNCİSİ DÖNMEZ: HER GÜN DEĞİL, DÜZENLİ ÇALIŞARAK KAZANDIM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: LGS BİRİNCİSİ DÖNMEZ: HER GÜN DEĞİL, DÜZENLİ ÇALIŞARAK KAZANDIM

Son dakika haberi: LGS BİRİNCİSİ DÖNMEZ: HER GÜN DEĞİL, DÜZENLİ ÇALIŞARAK KAZANDIM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları çözerek 97 Türkiye birincisinden biri olan Kütahyalı Metin Dönmez (14), düzenli ders çalışarak başarıya ulaştığını ifade etti.

LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları çözerek 97 Türkiye birincisinden biri olan Kütahyalı Metin Dönmez (14), düzenli ders çalışarak başarıya ulaştığını ifade etti. Dönmez, 'Düzenli çalışmak çok önemliydi. Her gün değil, çünkü her gün ders çalıştığınızda insan bunalabiliyor' dedi.

LGS'de tüm soruları doğru çözerek 97 Türkiye birincisinden biri olan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Metin Dönmez, Vali Ali Çelik tarafından makamda ağırlandı. Metin Dönmez ve ailesi yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Birinci olduğunu duyduğunda büyük bir sevinç yaşadığını belirten Dönmez, düzenli çalışma, yanlışları öğrenme ve kitap okuyarak başarılı olduğunu söyledi. Dönmez, 'Her gün değil, çünkü her gün ders çalıştığınızda insan bunalabiliyor. Mola vermekte gerekiyor. Elinizde imkan olduğunu düşündüğünüzde, bir günde bin 500 soru çözüp haftanın kalanında hiç soru çözmemektense eşit şekilde yaymanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Burada çözdüğünüz soruların en fazla 200'ünü anlayıp çözebilirsiniz. 200'den sonrası sizin kafanızda ezbere çözdüğünüz ve verimi olmayan sorular olur. Burada amaç zaten doğruları öğrenmek. Kitap okumak da çok önemli' dedi.

5'inci sınıftan bu yana kitap okumaya çok önem verdiğini ifade Dönmez şunları söyledi:

'Çünkü yeni nesil soru sistemimizde amaç okuduğunu anlamak ve düşüncelerinizi uygulayabilmeniz. Dünya klasiklerinden başlayabilirsiniz. Başarmanın sırrı bu iki önemli unsura dayanıyor. Yanlışlarınızı öğrenmek de üçüncü unsur. Benim açımdan başarı bu üç temel unsur etrafında dönüyor. Aşırı derecede satranç oynayan bir insanım. Babamla her hafta geldiğinde satranç oynuyorum, satrançsız duramadım. Onun dışında da çok oyun oynamadım.'

UYUMADAN ÖNCE MATEMATİK KİTABI OKUYORDU

Kütahya Valisi Ali Çelik, il genelinde 6 bin 400 civarında öğrencinin LGS'ye girdiğini söyledi. Çelik, 'Umarım onların da sonuçları kalplerindeki gibi olmuştur. Metin de bizi gururlandıran Dönmez ailesinin en zeki bireyi. Zekiliğini, çalışkanlığını ve emeğini tescil ettirmiş oldu. Kütahya'dan Türkiye birincisi olan tek öğrencimiz. Bu bize büyük bir onur ve mutluluk verdi. Matematik en zor bölüm. Metin soruları yanlışsız cevaplamış. Bunun altındaki neden de yatmadan önce dinlemek amacıyla McMaster Üniversitesi'nin matematik kitabını okuyarak uykuya dalıyor. Bu bir yetenek' şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: LGS BİRİNCİSİ DÖNMEZ: HER GÜN DEĞİL, DÜZENLİ ÇALIŞARAK KAZANDIM
Son dakika haberi: LGS BİRİNCİSİ DÖNMEZ: HER GÜN DEĞİL, DÜZENLİ ÇALIŞARAK KAZANDIM
Son dakika haberi: LGS BİRİNCİSİ DÖNMEZ: HER GÜN DEĞİL, DÜZENLİ ÇALIŞARAK KAZANDIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
LGS birincileri başarılarının sırrını verdi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Arda Turan Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: LGS BİRİNCİSİ DÖNMEZ: HER GÜN DEĞİL, DÜZENLİ ÇALIŞARAK KAZANDIM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:35:44. #1.16#

title