Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
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Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı

17.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:40
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarsı iznine çıkan komandolarımızı taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarsı iznine çıkan komandolarımızı taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa senato üyeleriyle birlikte, saldırının yaşandığı otobüs durağı, şehit komandolar anıtının önüne gelerek, burada şehitlerimiz için dua etti ve basın açıklaması yaptı. Rektör Karamustafa açıklamasında 17 Aralık tarihinin yaşanan hain saldırı nedeniyle hafızalara kara gün olarak kazındığını söyledi. "Olayın acısı halen yüreğimizdedir. Bu hain ve kalleş saldırıyı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diyen Rektör Karamustafa, açıklamasına şöyle devam etti;

"Bu vatan topraklarında gözü olanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Türlü oyunlarla ve terör örgütleriyle bu güzel vatanımızı parçalamak, bölmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz güçlü ve kuvvetlidir. Her türlü zorluğu aşacak iradeye de sahiptir. Bu hain saldırının failleri güvenlik güçlerimizin titiz çalışması ile bulundu ve gerekli cezaya çarptırıldılar. Bu ülkeye alçaklık eden satılmış hainler şunu çok iyi bilmelidir ki onlar için bundan farklı bir son olmayacaktır. Son yıllarda sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerine inlerini dar eden kahraman ordumuza, devletimizin bu konudaki kararlığı ile bir tek terörist kalmayana kadar mücadelesini sürdüreceğine olan inancımız ve desteğimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkı ve milleti ile güçlü bir devlettir. Bizlerin bir ve beraberliği, çalışma azmimiz, hedeflerimiz ve kararlı duruşumuz devletimizin en büyük gücüdür. Ülkemiz, hemen her alanda kendi adından söz ettiren, yerli ve milli bir misyon ile; büyümeye, gelişmeye ve dünyada lider ülke olma yolunda ilerlemeye ve dünya mazlumlarına kol kanat germeye devam edecektir. Sultan Alparslan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını bizlere açmasıyla birlikte 949 yıldır sahip olduğumuz bu topraklar, ebediyete kadar da bizim olmaya devam edecektir. Yıllardır bu kutsal vatan topraklarında emelleri olan bölücü mihraklar şunu iyi bilmeli ki! Geçmişte olduğu gibi bugün de tezgahladıkları ve sergiledikleri her türlü oyunu, bu necip millet bozmaya devam edecektir. Aziz Milletimizin sert tokadı sürekli enselerinde olacaktır. Ben bu vesileyle 17 Aralık'ta burada şehit düşen 15 yiğit, kahraman vatan evladını rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Bu millet sizleri, sizlerin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır. Hain bombalı saldırıyı ve bu saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ise şiddetli kınıyor ve lanetliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."

Açıklamanın ardından Rektör Karamustafa ve senato üyeleri şehitler anıtına karanfil bıraktı. - KAYSERİ

Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı
Son dakika gündem: Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri Şehitlerini Andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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