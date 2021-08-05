Son dakika gündem: Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Van'daki sel mağdurlarına ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İBB heyeti geçen hafta Van'ın Başkale ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketinden etkilenen mahallelerde yaşayanları ziyaret etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İBB heyeti geçen hafta Van'ın Başkale ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketinden etkilenen mahallelerde yaşayanları ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Gökhan Yüksel, "Bu zor günleri dayanışma içerisinde ve yaralarımızı hep birlikte sararak atlatacağız" dedi.

Ziyaret sırasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, İBB Meclis Üyeleri Doğan Tekel, Tuğba Dönmez, İsmail Budak, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Belediye Başkan Danışmanları; Baki Aydöner, Bülent Akköse ve İSKİ Şube Müdürü Mehmet Kadri Feyat eşlik etti.

Sel felaketinde ev ve ahırları yıkılıp, sular altında kalan, hayvanları telef olan mahallelerden Esenyamaç ve Gedikbaşı sakinlerine ziyarette, siyasiler ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARARAK GEÇİRECEĞİZ"

Yüksel, "Ülkemiz son günlerde doğal felaketler karşısında ciddi sınavlar veriyor. Manavgat'ta başlayan ve ülkemizin birçok il, ilçe ve köyünde halen etkili olan orman yangınlarının üstüne, geçen hafta siz Vanlı kardeşlerimizin sel felaketi ile karşı karşıya kalması millet olarak hepimizi derinden yaraladı. Bugünleri dayanışma içerisinde, yaralarımızı hep birlikte sararak atlatacağız. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

"KADER'İ KARTAL'DA MİSAFİR EDECEĞİZ"

Sele kapılarak akrabaları tarafından son anda kurtarılan Kader Yurtseven'i de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Yüksel, "Kader ve kardeşini İstanbul'a davet ettik. Kartal'da misafir edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar, Yüksel'e ve beraberindeki heyete gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Bölgede incelemeler de yapan heyet, hazırladığı raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teslim edecek. Böylece bölgeye yardım götürülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı