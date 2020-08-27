Son dakika gündem: İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası Kızımız eceli ile değil, işkence ile...
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Son dakika gündem: İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası Kızımız eceli ile değil, işkence ile...

Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, 2 çocuk annesi Özge S. (27), yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulundu.

27.08.2020 00:52 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:58

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, 2 çocuk annesi Özge S. (27), yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulundu. Kütahya'daki babaevine getirilen Özge S., yaşamını yitirdi. Özge S.'nin ölmeden önce eşi Ahmet S. ve eski kayınvalidesi Elif B.'nin kendisine işkence uygulandığını anlatması üzerine ailesi adalet arayışına başladı. Kızı Özge S.'nin ölümüne yol açan kişilerin cezalandırılmasını isteyen baba Ali Aktaş Kızım Özge S., eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde oturan Ahmet S. (65), 13 Temmuz'da, eşi Özge S.'in Kütahya'nın Simav ilçesinin kırsal Karapınar Mahallesi'ndeki babası Ali Aktaş'a telefon açıp, Kızını otobüse bindirdim, gönderdim dedi. Ancak söylenen firmaya giden Aktaş, kızını burada bulamadı. Bunun üzerine Aktaş, Ahmet S.'yi tekrar arayıp kızını sordu. Bu kez Ahmet S, Özge S.'nin kendisinin değil, Sındırgı'da odunculuk yapan Yılmaz A.'nın yanında olduğunu söyledi. Aktaş, yakınları ile Yılmaz A.'nın evine gittiğinde kızı Özge S.'yi yarı baygın halde, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde buldu.

4 AY EVDE TUTULMUŞ

Özge S., kendisine bunu kimin yaptığını sorduklarında iddiaya göre, eşi Ahmet S. ve daha önce dini nikahla yaşadığı Cihan B.'nin annesi Elif B.'nin yaptığını söyledi. Özge S., eşi Ahmet S. tarafından 4 aydır evde tutulduğunu, bu durumu başkalarına söylemesi halinde ölümle tehdit edildiğini de anlattı.

HASTANE HASTANE DOLAŞTI, KURTARILAMADI

Yakınları tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne götürülen Özge S.'ye darp raporu verilip, taburcu edildi. Kütahya Simav'daki baba evine getirilen Özge S., burada fenalaşınca bu defa Simav Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenenin ardından eve gönderilen Özge S., daha sonra ailesi tarafından götürüldüğü Balıkesir Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastaneleri'nde muayene edilip evine gönderildi.

Özge S., 23 Temmuz'da yatağında yaşamını yitirdi. Bursa Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Özge S.'nin yakınları tarafından alınan cenazesi Karapınar mahallesine getirilip, toprağa verildi.

2 ÇOCUK ANNESİ SÜREKLİ ŞİDDET GÖRMÜŞ

Özge S.'nin ölümünün ardından yakınları, adalet arayışına başladı. Özge S.'nin yakınlarından biri, genç kadının hayat hikayesini şöyle anlattı

11 yıl önce kaçıp İsmail U. ile bir süre dini nikahla yaşadı. Daha sonra resmi nikah yaptılar. Kendisinin 8 yıl süren bu evlilikten şu an 7 yaşında olan bir oğlu oldu. Ancak, eşi içki içip, kendisini dövmeye başladı. Boşanmaların ardından Özge, Cihan B. ile yaşamaya başladı. Bu birliktelikten şu an 1 yaşında olan bir kızı dünyaya geldi. Ancak, nüfus kaydı Özge'nin boşandığı eşi İsmail U.'nun üzerine çıkartılmış. Cihan B., daha sonra işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girince Özge ortada kaldı. Cihan B.'nin annesi Elif B., bu süreçte Özge'yi Ahmet S.'nin yanına yollamış. Özge, pandemi dönemi olmasına rağmen nasıl olduğunu bilmiyoruz kendisinden yaşta çok büyük olan Ahmet S. ile geçen 10 Nisan'da nikahlanmış. 13 Temmuz'da Ahmet S.'nden Özge'nin Sındırgı da odunculuk yapan Yılmaz A.'nın yanında olduğunu öğrendik. Gittiğimizde yarı baygın, işkence görmüş haldeydi.

'KIZIMIZ İŞKENCE NEDENİYLE ÖLDÜ'

İki kız çocuklarından biri olan Özge S.'yi toprağa vermenin acısını yaşayan Gülfer- Ali Aktaş çifti, teselliyi kendilerine kızlarından kalan torunları Elif U'yu kucaklarına alıp, sararak bulduklarını söyledi. Ali Aktaş, kızının Ahmet S. ve Elif B. tarafından yapılan işkence nedeniyle öldüğünü söyleyerek, sorumluların cezalandırılması için hukuksal yollara başvurduklarını söyledi. Kızlarının ölümü ile ilgili Simav Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Aktaş, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun sonucunu merakla beklediklerini kaydetti.

'KIZIMIN MİRASI TORUNUMUZ, ONA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Ali Aktaş, Kızım Özge S., eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık. Kızım Özge ölmeden önce torunum Elif U.'yu bize emanet edip, 'Ona iyi bakın' dedi. Biz, onun mirasına sahip çıkacağız. 1 yaşında annesiz kalan torunumuz Elif'i okutup büyüteceğiz diye konuştu.

'ELİMİZDE VİDEO KAYITLARI VAR'

Kızları Özge'yi tedavi için Balıkesir, Sındırgı, Manisa ve Simav'da devlet hastanelerine götürdüklerini ancak, buna rağmen kurtaramadıklarını belirten Gülfer Aktaş da, Kızıma işkence yapılmış. Bu konuda elimizde video kayıtları var. Bunları zamanı geldiğinde mahkemeye sunacağız. Kızımız eceli ile ölmedi dedi.

Öte yandan Özge S.'nin ilk evliliğinden olan ve şu an 7 yaşındaki oğul Emir U.'nun ise babası İsmail U. ile yaşadığı öğrenildi.

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Son dakika gündem: İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası Kızımız eceli ile değil, işkence ile...

Kaynak: DHA

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