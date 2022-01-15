Son dakika haber | Hastanede "oksijen vanası kapatılınca hayatını kaybetti" iddiası

Gelen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'deki hastanede, biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K. (35) ile hemşire Ekrem K. arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümüyle sonuçlandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'deki hastanede, biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K. (35) ile hemşire Ekrem K. arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümüyle sonuçlandı. İddiaya göre, kalemini alan Ekrem K.'ye kızan Fatih K. yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oksijen vanasını kapattı. Oksijenleri kesilen hastalardan Yusuf Sanin (56) hayatını kaybederken Fatih K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.

Davası açılan olay, 20 Şubat 2020'de Şişli'deki hastanede meydana geldi.

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