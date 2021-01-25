Son dakika gündem: GÜNDEM / 25 Ocak 2021

6 Nisan 1920

1- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/ 11.30/Elazığ/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından "Abay Kunanbay Madalyası" takdim edilecek. Şentop, daha sonra Sierra Leone Büyükelçisi Muhammed Hassan Kaı-Samba'yı ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ile toplantıda bir araya gelecek, iki ülkenin Turizm Bakanları, Ülkeler Arası İkili İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Sofya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Uşak/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Mersin/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sinop çevre yolu güzergahında, Ayancık yolu şantiyesinde, Ayancık motor iskelesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığına ve Türkeli Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek ve Çatalzeytin-Türkeli yolunda inceleme yapacak.

(Sinop/10.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Boden Denizcilik AŞ Genel Müdürü Levent Karsan, şirkete ait "M/V Mozart" adlı geminin Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğramasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu Birleşmiş Milletler gözetiminde başlayacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısı, Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesi, İstanbulspor-Adanaspor ve Altınordu-Menemenspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- 2023 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıkları için kampa giren Ümit Milli Futbol Takımı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/21.45)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Çin'den getirilen ikinci parti, aşılama sürecini hızlandıracak

Salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının 6,5 milyon dozluk yeni sevkiyatı bugün Türkiye'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilecek aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapılacak

Numunelerin analizlerinin tamamlanmasının ardından aşılar kullanıma girecek

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Milli fırkateyn Türk savunma sanayisinde kilometre taşı olacak

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz:

"Yüzde 75 yerlilik oranıyla 2 yıl sonra teslim edeceğimiz bu fırkateynde, tüm firmalarımızla ülkemizde bir ilki, bir hayali gerçek kılmak üzere yola çıktık. Milli elektronik harp sisteminden yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörlerden muhabere ve seyir sistemlerine kadar firkateynimize yerli imzası atan tüm firmalarımızla bunu başardık"

"Elde ettiğimiz bu başarıyı, ülkemizin savunma sanayisinde kendine yeten bir ülke olabilmesi, tüm ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayabilmesi hedefine giden yolda, çok önemli bir kilometre taşı olarak görüyorum"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Arakanlı mülteciler, yurtlarına "güvenli, onurlu ve sürdürülebilir" dönüş taleplerini yineliyor

Arakan Rohingya Ulusal Örgütü Kıdemli Üyesi Dr. Hla Myint:

"Arakanlı mültecilerin ve yerlerinden edilmiş diğer insanların evlerine veya seçtikleri bir yere gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşü, geri dönüşün temel çizgisi olmalı"

Burma İnsan Hakları Ağı İcra Direktörü Kyaw Win:

"Myanmar, Arakanlılara tam vatandaşlık verene ve onların kendi köylerine dönmelerine izin verene kadar, geri dönüş muhtemelen adil olamaz"

Özgür Rohingya Koalisyonu Kurucu Ortağı aktivist Nay San Lwin:

"Tüm uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını istiyoruz. Vatanımızda uluslararası koruma istiyoruz. Uluslararası koruma olmadan vatanımıza geri dönmek, yine ölüm sahasına geri dönmek demektir"

(Zuhal Demirci/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı