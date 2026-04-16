12 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt İlkokulunda, yediği yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt İlkokulunda zehirlenme şüphesiyle 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ İLE HASTANEYE KALDIRILDILAR

Edinilen bilgilere göre, okulda verilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine hızla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

YEDİKLERİ YEMEKTEN ŞÜPHELENİLİYOR

Yaşanan olayın ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılırken, öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun netlik kazanması için yemek numunelerinin inceleneceği belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Okul kantininde tost 110 TL , meclis lokantasında dana sac kavurma pilavlı 66 TL iyi dersler çocuklar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

