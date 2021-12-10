Son dakika gündem: Bolu'daki mahkemeden kızıl geyik avı ihalesine ikinci yürütmeyi durdurma kararı

İSTANBUL (DHA) - BOLU'da 15 kızıl geyiğin Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında 9- 32 bin TL arasında bedelle avlanması için açılan ihaleye karşı açılan davada Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan avın gerekli olduğuna dair sunulan belge ve açıklamaların yetersiz olduğunu bildirerek ek belge istedi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Vegan Derneği Türkiye (TVD), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bolu'da 15 kızıl geyiğin avlanmasını öngören ihalesini durdurmak için 19 Ekim'de dava açtı. Bolu Bölge İdare Mahkemesi, Kasım ayı başında verdiği ilk yürütmeyi durdurma kararında, av ihalelerini açan bakanlıktan bu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerine ilişkin ayrıntılı rapor istedi. Bakanlık, Isparta Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal'ın, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümünden Doç. Dr. Akif Keten'in ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Vedat Beşkardeş'in imzalarını taşıyan kızıl geyiklerin "zararlı" olduğu ve av faaliyetlerinin 'koruyucu veteriner hekimlik uygulaması' olarak değerlendirilmesi gerektiği iddialarının öne sürüldüğü raporları iletti. TVD bunun üzerine ikinci savunma gönderirken, avcılık faaliyetlerinin etik, hukuk ve bilim dışı olduğunu öne sürerek şu görüşleri dile getirdi:

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

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