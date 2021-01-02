Son dakika gündem: Belçikalı araştırmacı yazdı: Kobani'de yolsuzluk ve Abdi hanedanlığı

TERÖR örgütü YPG/PYD'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD'nin desteğiyle örgütün kontrol ettiği bölgede, aile üyeleri ve yakın akrabalarını yönetimde görevler vererek kayırdığı ortaya çıkarıldı.

Belçikalı araştırmacı, blog yazarı Hedwig Kujipers'in terör örgütünün idaresindeki bölgeden kendisine iletilen bilgilerle yayınladığı araştırmada, terörist elebaşı Ferhat Abdi'nin Kobani'de "hanedanlık" kurduğunu belirtti. Hedwig Kujipers, sosyal medyasından da paylaştığı araştırmayı bloğunda "Kobani'de Yolsuzluk; Abdi Hanedanı" başlığıyla yayınladı.

ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda kalan bölgenin bir kısmını kontrol eden terör örgütü YPG/PYD'nin elebaşı Mazlum Kobani'nin, aile üyeleri ve akrabalarını kayırarak, yönetimde görevler verdiği ortaya çıktı. Belçikalı araştırmacı, blog yazarı Hedwig Kujipers, bölgedeki kaynaklarından aldığı bilgilerle hazırladığı araştırma dosyasında, terörist elebaşının bölgede "hanedanlık" kurduğunu belirtti. Hedwig Kujipers, sosyal medya hesabından da paylaştığı araştırmayı "Kobani'de Yolsuzluk; Abdi Hanedanı" başlığıyla bloğunda yayınladı.

TERÖRİST ELEBAŞININ KOBANİ HANEDANLIĞI

Hedwig Kujipers, araştırma yazısında, "Suriyeli Kürtlerin poster çocuğu" olarak tanımladığı terörist elebaşı Ferhat Abdi'nin Kobani'de aile üyelerini kayırarak yaptığı yolsuzluğu, açık kaynaklardan da teyit ettiği bilgilerle ortaya koydu. Araştırmacı Hedwig Kujipers, kuzeydoğu Suriye'deki bir kaynağının uyarısıyla bu araştırmaya başladığını vurgulayarak, bu kişinin terör örgütünün sözde Kuzeydoğu Suriye Özerk İdaresi'nin bir ofisinde çalıştığını belirtti. Ailesini ve kaynağını korumak için kimliğini gizli tuttuğunu belirten Hedwig Kujipers, "Bana çok ilginç bir şey söyledi; Abdi ailesi, evet, bunu doğru anladınız, General Mazlum Abdi'nin ailesi şehirdeki çoğu yönetim pozisyonunu elinde tutuyor, bu da açıkça demokrasi eksikliğinin ve yönetim organlarındaki yolsuzluğun bir işaretidir" dedi.

Terörist elebaşı Abdi'nin bir röportajında, yönetim içindeki yolsuzluk ve eksiklikler olduğunu kabul ettiğini, savaş sırasında pek çok kişinin çıkarları için bu boşluğu istismar ettiğini, konum ve sorumluluklarını kötüye kullandığını söylediğini hatırlatan Hedwig Kujipers, "Daha fazla araştırma yapıldığında kendi kapısının önünü süpürerek başlaması gerektiğini gösterdi" yorumu yaptı.

TERÖRİST ELEBAŞI KARDEŞİNE, ABD'LİLERLE 50 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME YAPTIRDI

Hedwig Kujipers, yolsuzluğu ortaya çıkarmak için kurulan bir gözlemevinde terörist elebaşı Ferhat Abdi'nin erkek kardeşi Dara Abdi hakkında "çok ilginç bir şikayet" fark ettiğini belirtti. Hedwig Kujipers, Dara Abdi'nin bir avukat olduğunu, Kobani'de Küçük İşletmeler Konseyi de dahil birçok konseyde görevi olduğunu belirtti. Hedwig Kujipers yazısında bu şikayeti paylaştı: "(Terörist elebaşı) Abdi'nin kardeşi Dara Abdi'nin, abisinin yardımı ve gizli bir anlaşmayla Kobani'nin güneyindeki Amerikan karargahındaki askerlere yiyecek ve bazı hizmetler sağlamak karşılığında Amerikalılarla milyonlarca dolarlık sözleşmeler yaptı. Harab Aşak köyünde ve bu sözleşmeleri bir arkadaşı adına imzaladı. Ama buradaki herkes gerçeği biliyor. Tahminlere göre 50 milyon dolar aldı. Dara Abdi'nin, şu anda Ukrayna'da uzun yıllardır mafya ile çalışan kuzeni Mahmud ile birlikte olduğu biliniyor. Dara Abdi, (terör örgütünün kontrolündeki) bölgeye para kaçırmak, projeler yapmak ve ailesinin de oraya taşınmasını sağlamak için resmi işlemleri yapmaya gitti. Dara Abdi'nin karısı, Baasçı bir lider olan Ebu Beşar'ın kızı. Karısı savaştan önce, Kobani'deki Köylüler Birliği'nin başına getirildi. İki yıl sonra, Ebu Beşar parayı zimmetine geçirdiği için tutuklandı. Uzun bir süre hapiste kaldı. En azından o dönem rejimin bir mahkemesi vardı. Benim kardeşim savaşta öldü. Umarım savaşta hayatını kaybedenler adına hırsızları ifşa etmek için bunu yayınlarsınız." Hedwig Kujipers, sosyal medya hesabından bu mesajı yayınlayan kişiyi bulduğunu belirterek "Bu gönderiyi kaldırmakla tehdit edildiğini, gerçeği ortaya çıkarmak için yardım istediğini söyledi" dedi.

KIZ KARDEŞLERİ KOBANİ HALK MECLİSİ VE BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDA

Terörist elebaşı Ferhat Abdi'nin kız kardeşi Faize Abdi'nin ise sözde Kobani Halk Meclisi'nin başkanı olduğunu belirten Hedwig Kujipers, kaynak olarak bir gazetede yayınlanan haberi gösterdi. Terörist elebaşı Ferhat Abdi'nin diğer kız kardeşi Roshen Abdi'nin ise aslında sözde Kobani Belediye Başkanı olduğunu bildiren Hedwig Kujipers, bu bilgiyi teyit eden haberlerden alıntılar yaptı. Terör örgütü elebaşı Abdi'nin etkili bir pozisyonda olan bir diğer kardeşinin ise sözde Fırat Bölgesi Yasama Meclisi Başkanı Fevza Abdi olduğunu belirten Hedwig Kujipers, yazısına şöyle devam etti: "Aile hanedanı kardeşler devam ediyor. (Terörist elebaşı) Abdi'nin küçük kardeşi Kurdo'nun şu anda Kobani'nin askeri hastanesinin müdürü olarak çalıştığı da iddia edildi. (Terörist elebaşı) Abdi'nin kuzeni, kontrol edilen tüm alanlarda (sözde) İnşaat ve Bayındırlık Departmanı başkanı. Paylaştığım haberlerde onu multi milyon dolarlık bir inşaat projesinde nezaret mühendisi olarak görebilirsiniz. (Terörist elebaşı) Abdi'nin bir diğer kuzeni Aziz Abdi, şehirdeki ekmek fabrikası, halka açık fırınlar ve ekmek dağıtımının başında."

"YOLSUZLUĞU ELE ALMAYA SÖZ VERDİ, İŞE EVDEN BAŞLAMASI GEREK"

Hedwig Kujipers, terörist elebaşı Abdi'nin birden fazla aile üyesinin kasabada etkili pozisyonlara sahip olduğunu kanıtlamanın oldukça kolay olduğunu belirttiği yazısında, "Kendi kendine yönetim, feodal toplumdan uzaklaşarak, klanların yolsuzluğunu ve yönetmesini önlemek için tasarlanmış, demokratik konfederalizm ideolojisine sahiptir. (Terörist elebaşı) Abdi, özyönetim içindeki yolsuzluk iddialarını bizzat kabul etti ve konuyu ele alma sözü verdi. Görünüşe göre evde başlaması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk