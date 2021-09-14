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Olgunlaşma enstitülerinde Ar-Ge dönemi

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Olgunlaşma enstitülerinde Ar-Ge dönemi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm olgunlaşma enstitülerinin birer Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi ve bu çerçevede üretim çalışmalarını yeniden yapılandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm olgunlaşma enstitülerinin birer Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi ve bu çerçevede üretim çalışmalarını yeniden yapılandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yenilenme çalışmaları yürütülen olgunlaşma enstitülerinin etkinliği ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Bakanlıkta istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlık ettiği değerlendirme toplantısına, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurul Üyesi Hümeyra Şahin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, daire başkanları ve olgunlaşma enstitüsü müdürleri katıldı.

Toplantıda, olgunlaşma enstitülerinin daha fazla etkin olması ve üretim kapasitesini artırma imkanları değerlendirilirken, geleneksel yaklaşımların inovatif şekilde yeniden ele alınabilme imkanları da değerlendirildi.

"Üretim kapasitelerini nasıl daha fazla artırabileceğimizi değerlendirdik"

Milli Eğitim Bakanı Özer, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, olgunlaşma enstitülerinin kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında çok önemli bir işleve sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 24 olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu, bu dönemde enstitüleri yeni bir yaklaşımla ele alacaklarını belirten Özer, "Yaptığımız değerlendirme toplantısında bu dönüşümün imkanlarını, mevcut durumun sorunlarını çalışma arkadaşlarımızla ele aldık. Olgunlaşma enstitülerimizin çok daha fazla görünür olmalarını sağlamak üzere yapılacakları ve üretim kapasitelerini nasıl daha fazla artırabileceğimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"Toplantı sonunda tüm enstitülerin birer Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi ve bu çerçevede üretim çalışmalarını yeniden yapılandırma kararı aldıklarını" bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Bundan böyle olgunlaşma enstitülerimiz, bir taraftan kültürümüzün gelecek nesillere yaygın bir şekilde aktarılmasını sağlarken diğer taraftan bu ürünlerin tasarım, faydalı model ve marka tescilleri için de çalışmalar yapacaklar. Olgunlaşma enstitülerimizin birer Ar-Ge merkezi olarak çalışabilmeleri için altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneğini de enstitülerimize gönderdik. Bu yöndeki desteklerimiz devam edecek. Bu süreçte olgunlaşma enstitülerinin birer Ar-Ge merkezi olarak dönüşümlerini destekleyen Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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