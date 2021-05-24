Karaismailoğlu: "Trafik kazalarında feda edecek bir tek canımız dahi yoktur"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003 yılından 2020'ye kadarki dönemde taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken 100 milyon taşıt başına can kaybı yüzde 80 düzeyinde azalmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003 yılından 2020'ye kadarki dönemde taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken 100 milyon taşıt başına can kaybı yüzde 80 düzeyinde azalmıştır." dedi.

Çankırı'da temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Kurşunlu-Korgun yol şantiyesinde yaptığı açıklamada, Çankırı'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının 670,2 milyar lirası kara yollarına"

AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve haberleşme alanında önemli yatırımların yapıldığını belirten Karaismailoğlu, "2003'ten bu yana ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 86 milyar liralık harcamanın 670,2 milyar lirası önceliğimiz olan kara yollarımıza ayrılmıştır. Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi kara yollarında da ülkemizin çok önemli eksiklerini tamamlamak hedefiyle çıktığımız bu yolda 19 yılda büyük bir mesafe kaydettik." diye konuştu.

Türkiye'nin artık baştan başa kesintisiz olarak ve otoyol kalitesinde geçilebildiğine işaret eden Karaismailoğlu, konforlu ve emniyetli bir şekilde inşa edilen otoyollar sayesinde can kayıplı kazaların adeta tarihe karıştığını aktardı.

Son 17 yılda taşıt hareketliliğinde önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2003 yılından 2020'ye kadarki dönemde taşıt hareketliliği yüzde 160 artarken 100 milyon taşıt başına can kaybı yüzde 80 düzeyinde azalmıştır. Bizim trafik kazalarına feda edecek bir tek canımız dahi yoktur. Halkımız artık güvenli bir biçimde yakıttan ve zamandan tasarruf ettiren modern yollarımızda, yüksek bir memnuniyetle seyahat etmektedir. Dahası, kara yolları bulundukları bölgeler için son derece stratejik ve dönüştürücü yatırımlardır. İllerimizi birbirine yakınlaştıran kara yollarımız, çiftçimiz, sanayicimiz, turizmcimiz için de uzakları yakın ederken, yeni iş alanlarının doğmasına, istihdam olanaklarının artmasına zemin hazırlamaktadır."

"Korgun-Kurşunlu yolumuzun hizmete girmesiyle 4,7 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Çankırı'da da bu vizyonla hareket ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne dek Çankırı'nın ekonomik ve sosyal yaşamını canlandıracak ulaşım ve haberleşme atılımlarımız için 4 milyar 600 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Çankırı'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kattan fazla artırarak, 18 kilometreden, 236 kilometreye çıkardık. Şu anda incelemelerde bulunduğumuz 29 kilometrelik Kurşunlu-Korgun yol projesi kapsamında ayrıca, 109 metrelik 4 adet tek köprü yer almaktadır. Proje bedeli 220 milyon 251 bin liranın üzerinde olan yol yapımında, 9 kilometrelik bitümlü sıcak kaplamalı tek yol ile birlikte uzunluğu 60 metre olan 2 adet köprüyü tamamladık. Kurşunlu-Korgun yolunu 2022 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yol sayesinde merkez ilçe dahil toplam 12 ilçenin 9 tanesine doğrudan ve İstanbul-Ankara istikametini Çankırı üzerinden birbirine 40 kilometre daha yakınlaştıracağız. Korgun-Kurşunlu yolumuzun hizmete girmesiyle bir yılda yakıttan yaklaşık 1,4 milyon lira ve zamandan 3,3 milyon lira olmak üzere toplamda 4,7 milyon lira tasarruf sağlanacak. Bunun yanında ayrıca, 561 ton karbondioksit salınımının önüne geçeceğiz. Proje tamamlandığında, mevcut yol 2 kilometre daha kısalacak, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım temin edilecektir."

Ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının öneminin farkında olduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının ekonominin en büyük itici gücü olduğunu bilerek, memleketteki her haneye aynı olanakları götürene kadar çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın