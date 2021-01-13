Son dakika gündem: (Ek bilgi ve fotoğraflarla) Babasını koronavirüsten kaybetti kendisi de yakalandı; Çatalca kaymakamı yaşadıklarını anlattı

şöyle anlattı: " Koronavirüs süreci biraz bizim ailece geçirdiğimiz bir süreç oldu. İlk haber i babamdan aldık. Babamla yaklaşık 50 gün önce yaptığımız görüntülü görüşmede bir rahatsızlık olduğunu fark ettim. Birkaç gün bu devam edince hastaneye kaldırılıyor. Gece koronavirüs olduğu tespit edilince babam yoğun bakıma yatırılıyor. Öyle olunca bir gün sonra İstanbul 'da oturan dahiliye uzmanı olan abimle beraber Muğla'ya hareket ettik. Babamı görme şansımız olmadı. Yoğun bakımda yatıyordu. Daha sonra tedbirli bir şekilde eve geçtik. Çünkü kardeşlerim de annem de temaslı bir durumdaydı o sırada. Onlardan bize bulaşma riskine karşı biz geceyi dışarıda geçirme kararı almıştık. Ev ziyaretimiz oldu, annemle yemekleri ayrı ayrı yedik. Annem o sırada biraz şüphelendi ve babamı görüp görmediğimizi sordu. Abim de 'görmedik' deyince, 'Oğlum sen doktorsun niye göremediniz?'dedi. Biz de 'göstermediler' dedik. Çünkü annem babamın korona olduğunu bilmiyordu, zatürre olduğunu söylemişlerdi. O akşam evden ayrılırken annem, 'niye gidiyorsunuz, evimiz temiz' demişti. Evdeki hemşire olan kardeşim, onlar İstanbul'dan geldi bu hastalık size bulaşabilir, diye tedbirli davranıyorlar diyerek ikna etti."

"ÇOK SİNSİ BİR HASTALIK"Annesinin hastalığı hakkında bilgi veren Turan Ermiş, "Sabah saat 10.00'a doğru da annemin rahatsızlık geçirdiğinin haberini aldık. Hemen apar topar eve yetişelim derken diğer hemşire olan ablam ve anestezi teknikeri olan kardeşim de bizden önce eve varıyorlar. O sırada filyasyon ekibi de geliyor. Kız kardeşim filyasyon ekibine binanın girişini tarif ederken annem o sırada kalp krizi geçiriyor. Anestezi teknikeri olan kardeşim bir gün öncesinden test yaptırmış. Çünkü o babamı hastaneye götürürken kaldırmış. Doktor kalp masajı yaptığı sırada temas oluyor. Sonra bize de bulaştı birkaç gün sonra." dedi.

"AYNI BELİRTİLER KARDEŞLERİMDE DE VARDI"Oluşan belirtiler hakkında konuşan Ermiş, "Çok sinsi bir hastalık. Anlayamıyorsunuz. Sağlıkçılar da anlayamıyor. İlk başta boğazımda bir gıdıklanma hissettim. Sonra boğazımda yanma hissettim. Aynı belirtiler öğretmen olan abim ve doktor olan abimde de vardı. Ama doktor olan abim soğuk algınlığı olarak değerlendirdi bunu. Çünkü mezarlığa gidip geldik birkaç gün süreyle. Test yaptıralım, dedik ve sonuçları akşam açıklandığında üçümüz de pozitiftik. Evde geçirmeye başladık. Anestezi teknikeri kardeşim ilaç kullanmamıştı o hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma yatırıldı. 9 gün yoğun bakımda yattı. Hastalığımızın dördüncü gününde doktor olan abim de hastaneye kaldırıldı. O da yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı. Babam o sırada entübe şeklinde yoğun bakımda devam ediyordu. Ben zaten hassasiyet gösteren birisiydim ama annemin olağanüstü durumu, kalp masajı yapılma durumu, anestezi teknikeri kardeşimle doktor olan kardeşimin aynı anda müdahale etmeleri neticede bizlere de bulaşmasına sebep oldu." diye konuştu.

"ÇATALCA'DA VAKA SAYILARINDA HIZLI DÜŞÜŞ OLDU"Yaşadığı süreç hakkında Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş sözlerini şöyle tamamladı,"Sağlık sektörümüz, hastanelerimiz canla başla çalışıyor. Devletimizin imkanları çok çok iyi. Bu ilaçlar Amerika'da 4 bin dolarken bizde ücretsiz olarak veriliyor. O süreçte 'ilaç kullanmayın yan etkileri oluyor' diye duymuştum, kesinlikle doğru değil. kardeşim kullanmadı yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların tavsiyelerini harfiyen yerine getirmek lazım. Vatandaşlarımızdan ricam bulaşın en fazla olduğu alan aile içi görüşmeler, akraba ilişkileri. Bu kısıtlamalardan önce özellikle restoran, kahvehane gibi yerlerde oturup bir şeyler yiyip içme kaynaklı bulaşlardı. Bu kısıtlamalar olduktan sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Çatalca'da da vaka sayılarında hızlı düşüş oldu. Vatandaşlarımızın kısıtlama olsun veya olmasın kendi can güvenliklerini ve başkalarını korumak amacıyla özellikle sosyal mesafe konusunda duyarlı olmalarını, maskesiz asla ve asla dışarıya çıkmamaları ve temizliğe özen göstermelerini istirham ediyorum."



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı