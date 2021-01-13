Son dakika gündem: (Ek bilgi ve fotoğraflarla) Babasını koronavirüsten kaybetti kendisi de yakalandı; Çatalca kaymakamı yaşadıklarını anlattı
Gelen son dakika haberlerine göre şöyle anlattı: "Koronavirüs süreci biraz bizim ailece geçirdiğimiz bir süreç oldu.
"ÇOK SİNSİ BİR HASTALIK"Annesinin hastalığı hakkında bilgi veren Turan Ermiş, "Sabah saat 10.00'a doğru da annemin rahatsızlık geçirdiğinin haberini aldık. Hemen apar topar eve yetişelim derken diğer hemşire olan ablam ve anestezi teknikeri olan kardeşim de bizden önce eve varıyorlar. O sırada filyasyon ekibi de geliyor. Kız kardeşim filyasyon ekibine binanın girişini tarif ederken annem o sırada kalp krizi geçiriyor. Anestezi teknikeri olan kardeşim bir gün öncesinden test yaptırmış. Çünkü o babamı hastaneye götürürken kaldırmış. Doktor kalp masajı yaptığı sırada temas oluyor. Sonra bize de bulaştı birkaç gün sonra." dedi.
"AYNI BELİRTİLER KARDEŞLERİMDE DE VARDI"Oluşan belirtiler hakkında konuşan Ermiş, "Çok sinsi bir hastalık. Anlayamıyorsunuz. Sağlıkçılar da anlayamıyor. İlk başta boğazımda bir gıdıklanma hissettim. Sonra boğazımda yanma hissettim. Aynı belirtiler öğretmen olan abim ve doktor olan abimde de vardı. Ama doktor olan abim soğuk algınlığı olarak değerlendirdi bunu. Çünkü mezarlığa gidip geldik birkaç gün süreyle. Test yaptıralım, dedik ve sonuçları akşam açıklandığında üçümüz de pozitiftik. Evde geçirmeye başladık. Anestezi teknikeri kardeşim ilaç kullanmamıştı o hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma yatırıldı. 9 gün yoğun bakımda yattı. Hastalığımızın dördüncü gününde doktor olan abim de hastaneye kaldırıldı. O da yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı. Babam o sırada entübe şeklinde yoğun bakımda devam ediyordu. Ben zaten hassasiyet gösteren birisiydim ama annemin olağanüstü durumu, kalp masajı yapılma durumu, anestezi teknikeri kardeşimle doktor olan kardeşimin aynı anda müdahale etmeleri neticede bizlere de bulaşmasına sebep oldu." diye konuştu.
"ÇATALCA'DA VAKA SAYILARINDA HIZLI DÜŞÜŞ OLDU"Yaşadığı süreç hakkında Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş sözlerini şöyle tamamladı,"Sağlık sektörümüz, hastanelerimiz canla başla çalışıyor. Devletimizin imkanları çok çok iyi. Bu ilaçlar Amerika'da 4 bin dolarken bizde ücretsiz olarak veriliyor. O süreçte 'ilaç kullanmayın yan etkileri oluyor' diye duymuştum, kesinlikle doğru değil. kardeşim kullanmadı yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların tavsiyelerini harfiyen yerine getirmek lazım. Vatandaşlarımızdan ricam bulaşın en fazla olduğu alan aile içi görüşmeler, akraba ilişkileri. Bu kısıtlamalardan önce özellikle restoran, kahvehane gibi yerlerde oturup bir şeyler yiyip içme kaynaklı bulaşlardı. Bu kısıtlamalar olduktan sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Çatalca'da da vaka sayılarında hızlı düşüş oldu. Vatandaşlarımızın kısıtlama olsun veya olmasın kendi can güvenliklerini ve başkalarını korumak amacıyla özellikle sosyal mesafe konusunda duyarlı olmalarını, maskesiz asla ve asla dışarıya çıkmamaları ve temizliğe özen göstermelerini istirham ediyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı