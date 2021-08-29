Son dakika gündem: Asker arkadaşlarının kurduğu "Gökyüzü Kartalları Grubu", Balıkesir'de şehitler için yürüdü
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Son dakika gündem: Asker arkadaşlarının kurduğu "Gökyüzü Kartalları Grubu", Balıkesir'de şehitler için yürüdü

Son dakika gündem: Asker arkadaşlarının kurduğu 'Gökyüzü Kartalları Grubu', Balıkesir'de şehitler için yürüdü
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kayseri 1. Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan eski askerlerin oluşturduğu Gökyüzü Kartalları Grubu, Balıkesir'de şehitler anısına yürüyüş yaptı.

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan eski askerlerin oluşturduğu Gökyüzü Kartalları Grubu, Balıkesir'de şehitler anısına yürüyüş yaptı.

Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, buradaki yürüyüşün ardından İvrindi ilçesinde de aynı etkinliği tekrarladı.

Balıkesir kent merkezine gelen komando kıyafetli katılımcılar, Milli Kuvvetler Caddesi girişinde toplandı.

Asker arkadaşları, iki dev Türk bayrağı eşliğinde tarihi Zağnos Paşa Camisi'ne kadar yürüdü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıp Komando Marşı'nı söyleyen Gökyüzü Kartalları'na, çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Cami bahçesinde grup adına açıklama yapan Ali İşcan, bu etkinliği dördüncü yılında Balıkesir'de gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yürüyüşleri, vatanı vatan yapan şehitleri unutmamak, unutturmamak amacıyla düzenlediklerini belirten İşcan, "Bu vesileyle tüm şehitlerimizi, yarın 99. yılını kutlayacağımız Zafer Bayramı'mızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet Meydan, katılımcılara Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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